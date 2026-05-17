واصل النجم المصري إبراهيم عادل لاعب فريق نورشيلاند الدنماركي، التألق في الفريق خلال الموسم الحالي 2025-2026، بعد سجل هدفا في فوز فريقه الكبير اليوم على حساب سونوسيك بالدوري السويدي.

وحقق فريق نورشيلاند الدوري السعودي بفوز كبير على حساب نظيره سونوسيك، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في ختام الدوري الدنماركي.

ترتيب نورشيلاند في الدوري الدنماركي

وبهذا الفوز رفع فريق نورشيلاند رصيده من النقاط، إلى 50 نقطة جمعهم من 32 مباراة بالمسابقة حتى الآن، محتلا المركز الثالث بجدول الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، توقف رصيد فريق سونوسيك عند النقطة رقم 44 في المركز السادس بجدول الترتيب، من 32 خاضها الفريق بالمسابقة.

أرقام إبراهيم عادل مع نورشيلاند

وشارك إبراهيم عادل مع نورشيلاند منذ الانضمام للفريق في يناير الماضي، في 11 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

والجدير بالذكر أن فريق نورشيلاند الدنماركي، كان أعلن منذ أيام قليلة شراء عقد إبراهيم عادل بشكل نهائي من فريق الجزيرة الإماراتي.

