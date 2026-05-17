

فحصت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عددا من المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنت من كشف ملابسات عدة وقائع متفرقة بعد التحقق منها وضبط أطرافها.

فيديو المنيا

في المنيا، تبين اعتداء شخصين على آخر داخل شقة سكنية، وأمكن ضبط طرفي الواقعة وبحوزتهما مواد مخدرة وسلاح ناري ودراجة نارية بدون لوحات، واعترفا بوجود خلافات مالية بينهما، كما تم ضبط القائم على نشر الفيديو وبحوزته مواد مخدرة، وأقر بتصويره ونشره لزيادة المشاهدات.

فيديو مشاجرة الجيزة

وفي واقعة أخرى بالجيزة، كشفت التحريات عن مشادة كلامية بين سائقين بسبب أولوية المرور، تطورت إلى سبّ متبادل، وتم ضبط الطرفين، وأقرا بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف المروري.

تحرك الداخلية

كما رصدت الأجهزة الأمنية مقطعًا آخر في الغربية، يظهر تعدي 4 أشخاص على طفل أثناء سيره بالطريق، وتبين ضبط المتهمين والدراجة النارية المستخدمة، واعترفوا بارتكاب الواقعة بدافع “المزاح”.

وفي واقعة منفصلة، تم ضبط قائد سيارة “ربع نقل” بالغربية، بعد تثبيت كشاف إضاءة قوي في الجزء الخلفي للسيارة، مما شكل خطورة على مستخدمي الطريق، واعترف بتركيب الكشاف لزيادة الإضاءة وتنبيه السيارات الخلفية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

