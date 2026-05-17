السعودية تصدر تحذيرات عاجلة بشأن موسم الحج 2026

كتب : مصراوي

11:17 م 17/05/2026

جبل عرفات

أكدت وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى (20.000) ريال بحق من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات، ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي القعدة وحتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.

وأهابت وزارة الداخلية السعودية -وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، اليوم/الأحد/- بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447هـ) والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة ذلك يعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.
ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

موسم الحج الحج دون تصريح الداخلية السعودية

