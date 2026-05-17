أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها مجالها الجوي قادمة من أجواء العراق صباح اليوم الأحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، في بيان اليوم، إنه تم اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية.

وأكد المالكي، أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.