إعلان

الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات قادمة من أجواء العراق

كتب : وكالات

11:20 م 17/05/2026

الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اعتراض وتدمير 3 مسيرات بعد دخولها مجالها الجوي قادمة من أجواء العراق صباح اليوم الأحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، في بيان اليوم، إنه تم اعتراض وتدمير 3 مسيّرات بعد دخولها المجال الجوي للمملكة قادمة من الأجواء العراقية.
وأكد المالكي، أن وزارة الدفاع تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، وستتخذ وتنفذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة للرد على أي محاولة اعتداء على سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدفاعات السعودية الاعتداء على السعودية الهجوم على السعودية إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 18-5: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 18-5: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟
زووم

محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟
أديب: فيديو بالـAI سخر من أحزاني وأبهرني فنيًا
أخبار مصر

أديب: فيديو بالـAI سخر من أحزاني وأبهرني فنيًا
التحقيق مع بلوجر أشعلت النار في نفسها.. حاولت جمع المشاهدات بسبب ديون 60
حوادث وقضايا

التحقيق مع بلوجر أشعلت النار في نفسها.. حاولت جمع المشاهدات بسبب ديون 60
السياحة تشكل لأول مرة لجنة ميدانية بالنوارية لخدمة حجاج البر
أخبار مصر

السياحة تشكل لأول مرة لجنة ميدانية بالنوارية لخدمة حجاج البر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان