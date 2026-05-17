قال الدكتور جمال شعبان، العميد السابق للمعهد القومي للقلب، إن اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم يمثل فرصة مهمة لرفع الوعي بخطورة المرض، مشيرًا إلى أن مصر تضم نحو 30 مليون مواطن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، في حين يتسبب المرض في وفاة ما يقرب من 300 شخص يوميًا.

وأوضح أن ضغط الدم الطبيعي لا يجب أن يتجاوز 80/130، بينما يُعد المعدل المثالي حوالي 120/70، محذرًا من أن ارتفاع ضغط الدم يُعرف طبيًا بـ”القاتل الصامت” لأنه قد يتطور دون أعراض واضحة أو مقدمات، لكنه يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على القلب والمخ والكلى.

وأشار إلى أن ارتفاع الضغط يُعد أحد الأضلاع الرئيسية لـ”مثلث الرعب الصحي” إلى جانب السكر والكوليسترول، لافتًا إلى أنه مرض مزمن متوطن لا يقل خطورة عن الأوبئة العالمية مثل كورونا، إلا أنه أكثر خطورة من حيث الاستمرارية والتأثير التراكمي على الصحة العامة.

وشدد على ضرورة قياس ضغط الدم بشكل دوري وعدم إهماله، مؤكدًا أن تجاهل المرض قد يؤدي إلى الإصابة بمضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب أو الجلطات الدماغية أو الفشل الكلوي.

وفي إطار التوعية بطرق خفض ضغط الدم دون أدوية، أوصى بعدة إجراءات نمط حياة صحية، أبرزها:

- ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًا، بمعدل 5 أيام أسبوعيًا.

- تقليل استهلاك الملح إلى أقل من ملعقة صغيرة يوميًا (نحو 2.5 جرام)، مع تجنب إضافة الملح الزائد على الطعام.

- الحد من الأطعمة الجاهزة والمعلبات والوجبات السريعة لاحتوائها على نسب عالية من الصوديوم.

- خفض الوزن بنسبة 5% يسهم في تحسين ضغط الدم، وقد يصل التحسن إلى 10% في بعض الحالات بما يساعد أيضًا في ضبط اضطراب ضربات القلب.

- الالتزام بنظام غذائي قابل للاستمرار على المدى الطويل.

- الإقلاع عن التدخين وتجنب الجلوس في بيئة مدخنين.

- الامتناع عن الكحوليات وتقليل استخدام المسكنات غير الضرورية مثل البروفين والفولتارين.