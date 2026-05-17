لغة الجسد هي علم يشير إلى كل ما يقوله جسدك وكل ما يمكن بداخلك في مختلف المواقف، فالحركات التي يقوم بها الجسد بداية من العين وحتى القدم تظهر ما لا تقوله الكلمات، وكل ما تحاول إخفائه أو ما يحاول الآخرون إخفائه

وفي السطور التالية نوضح بعض معاني الإشارات في لغة الجسد التي يمكن من خلالها تفسير الكثير من المواقف، وفق ما ذكره موقع healthline.

كيف يمكن فك شفرة الفم؟

الابتسامات

في الابتسامة الصادقة، ترتفع زوايا الفم وتضيق العينان وتظهر التجاعيد عند الزوايا.

أما الابتسامات غير الصادقة، فلا تشمل عادةً العينين، وقد تحدث كرد فعل على شعور بعدم الارتياح.

الابتسامة الساخرة أو الجزئية التي تلي تعبيرًا بسيطًا عن الاستياء أو الازدراء قد توحي بالتردد أو الازدراء أو النفور.

الابتسامة المصحوبة بتواصل بصري مطول أو نظرة طويلة أو إمالة الرأس قد توحي بالإعجاب.

الشفتان

الشفاه المضغوطة أو الضيقة قد توحي بعدم الارتياح.

الشفاه المرتعشة قد توحي بالخوف أو الحزن.

الشفاه المضمومة قد تدل على الغضب أو الاختلاف.

الشفاه المفتوحة أو المتباعدة قليلاً تدل عادةً على شعور الشخص بالاسترخاء أو الراحة بشكل عام.

كيف تقرأ العيون؟

الرمش

يميل الناس إلى الرمش بسرعة عند تعرضهم لنوع من التوتر.

ربما سمعت أن الرمش السريع غالبًا ما يشير إلى عدم الصدق، ولكن هذا ليس صحيحًا دائمًا، فمثلا قد تزداد سرعة رمش الشخص عندما يكون الشخص:

يواجه مشكلة صعبة

يشعر بعدم الارتياح

يشعر بالخوف أو القلق بشأن شيء ما.

اتساع حدقة العين

تتسع حدقة العين عادةً عندما تشعر بمشاعر إيجابية تجاه شيء ما أو شخص ما، كما قد تشمل هذه المشاعر انجذابًا عاطفيًا، ولكن هذا ليس هو الحال دائمًا، فمثلا يحدث الاتساع استجابةً لإثارة الجهاز العصبي، لذلك قد تلاحظ أيضًا اتساع حدقة العين عندما يكون الشخص غاضبًا أو خائفًا.

أما عندما لا يعجبك شيء ما، عادةً ما تنقبض حدقة عينيك، أو تصبح أصغر حجمًا.

اتجاه النظرة

تميل عيناك إلى متابعة ما يثير اهتمامك، لذا فإن تتبع حركة نظرات الآخرين قد يُعطيك معلومات عن حالتهم المزاجية.

إذا كنت تتحدث مع شخص تتجه عيناه باستمرار نحو طاولة الطعام مثلا، فقد يكون مهتمًا بتناول الطعام أكثر من الحديث في تلك اللحظة. أما من ينظر نحو المخرج، فقد يرغب في المغادرة.

يميل الناس أيضًا إلى تحريك أعينهم إلى الأسفل أو إلى أحد الجانبين عند:

محاولة حل مشكلة ما

استرجاع معلومات أو ذكريات

التفكير في أمر صعب. حجب النظرة

ويحدث حجب النظرة عادةً بشكل لا واعٍ، ولكنه غالبًا ما يُشير إلى مشاعرك الحقيقية. كثيرًا ما يحجب الناس نظراتهم عند الشعور بالانزعاج أو الضيق أو عند مواجهة أمر لا يرغبون بفعله.

كما قد يُشير أيضًا إلى عدم الموافقة أو التردد. فمثلا أنت تعلم أن المنزل يحتاج إلى تنظيف جيد، ولكن عندما يقترح شريكك تخصيص يوم للأعمال المنزلية، قد تضع يدك على عينيك قبل أن تدرك ذلك.

إلى ماذا تشير حركة الذراعان؟

ومن المثير للاهتمام أن شبك الذراعين قد يوحي أيضاً بالثقة. فإذا شبك أحدهم ذراعيه وهو يبتسم، أو يميل للخلف، أو يُظهر علامات أخرى على الارتياح، فمن المحتمل أنه يشعر بنوع من السيطرة على الموقف، بدلاً من الشعور بالضعف.

كما يمكن أن تمنح الذراعان الشخص شعوراً بالحماية. انتبه لسلوكيات مثل:

وضع شيء ما على الصدر

إسناد الذراع على كرسي أو طاولة

مد الذراع لخلق مسافة

استخدام إحدى الذراعين لإمساك الأخرى خلف الظهر

وتشير هذه الإيماءات، دون وعي، إلى أن الشخص لا يشعر بالراحة التامة في الموقف، ويحتاج إلى تهدئة نفسه أو حماية نفسه بطريقة ما.

