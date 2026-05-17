علامات مبكرة لـ تجلط الدم في الأوردة

كتب : شيماء مرسي

12:00 م 17/05/2026 تعديل في 03:52 م

تجلط الدم

كشف الدكتور جيفورج مناتساكانيان، جراح القلب والأوعية الدموية الروسي، عن أعراض تجلط الدم في الأوردة السطحية والعميقة، والحالات التي تستدعي طلب الرعاية الطبية بشكل عاجل.

لماذا من المهم تحديد نوع الأوردة المصابة بتجلط الدم؟

يجب أولا معرفة ما إذا كانت الأوردة سطحية أم عميقة، لأن خطة العلاج تختلف بشكل كبير بين النوعين.
فعند حدوث تخثر الدم في الأوردة السطحية، تتشكل جلطة دموية تؤدي إلى تفاعل التهابي في الجلد والأنسجة المحيطة، وهي الحالة المعروفة طبيا باسم "التهاب الوريد الخثاري".

ما علاقة التهاب الوريد الخثاري بالدوالي؟

يعد التهاب الوريد الخثاري أحد مضاعفات الدوالي في الأطراف السفلية، لكنه يحدث أيضا في أوردة سطحية غير مصابة بالدوالي، مما يزيد من صعوبة الحالة، وفقا لموقع "هيلث".

ما هي أعراض تجلط الأوردة السطحية؟

تظهر أعراض تجلط الأوردة السطحية على شكل التهاب موضعي في جزء محدد من الوريد، مع ألم واحمرار الجلد وتورم الطرف السفلي وارتفاع درجة الحرارة والشعور بالتعب.

لماذا يعتبر تجلط الأوردة العميقة أكثر خطورة؟

تجلط الأوردة العميقة أكثر خطورة، فقد يكون أحيانا بلا أعراض أو يظهر بألم مع تشنجات عضلية وصعوبة في حركة الساق وتورم شديد في الطرف السفلي يصل أحيانا إلى 1.5–2 ضعف حجم الساق الأخرى.

ما العوامل التي تحدد شدة أعراض تجلط الأوردة العميقة؟

تعتمد شدة أعراض تجلط الأوردة العميقة على طول الجلطة وموقعها، وقد تتطور في الحالات الشديدة إلى ازرقاق الطرف أو غرغرينا، مع وجود خطر الانصمام الرئوي.

متى يجب استشارة الطبيب عند الاشتباه بتجلط الأوردة؟

عند الاشتباه بتجلط الأوردة السطحية أو العميقة أوعند ظهور أعراض بسيطة يجب استشارة الطبيب فورا.

