بسبب السير عكس الاتجاه.. ضبط طالب الهندسة المتهم بقتل عامل دليفري في بنها

كتب : أسامة علاء الدين

04:27 م 17/05/2026

ضبط تعبيرية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على طالب بكلية الهندسة، لاتهامه بالتسبب في مقتل شاب يعمل في توصيل الطلبات "دليفري"، إثر تعرضه لطعنة نافذة في الصدر خلال مشاجرة بمدينة بنها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى جامعة بنها بوصول شاب جثة هامدة متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المستشفى لفحص البلاغ والوقوف على ملابساته.

تحديد هوية المجني عليه

وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعى “إبراهيم حسنين الطوخي”، في العقد الثاني من العمر، ويعمل عامل دليفري، ومقيم بمنطقة الشدية بمدينة بنها.

خلاف مروري يتحول إلى مشاجرة

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليه وقائد سيارة كان يسير عكس الاتجاه بشارع الساحة، أثناء استقلال المجني عليه دراجة نارية، وتطورت المشادة إلى مشاجرة بين الطرفين.

طعنة نافذة تنهي حياة الشاب

وأوضحت التحريات أن المتهم أخرج سلاحًا أبيض "مطواة" واعتدى على المجني عليه، ما أسفر عن إصابته بطعنة نافذة في الصدر أودت بحياته في الحال.

ضبط المتهم والتحقيقات

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها كاملة.

القليوبية بنها جريمة قتل النيابة العامة

