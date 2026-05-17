استمرار الانتفاخ بعد أخذ قسط من الراحة أو النوم في بعض الحالات قد يكون علامة على وجود مشكلة في الكلى.

لماذا تظهر التغيرات أولا في منطقة أسفل العينين؟

تتميز منطقة أسفل العينين بحساسيتها الشديدة، لذلك تعد من أولى المناطق التي تظهر عليها أي تغيرات طفيفة في الجسم،

وعندما يستمر الانتفاخ لعدة أيام، يجب استشارة الطبيب فورا.

لماذا يكون الجلد تحت العينين عرضة للتورم؟

الجلد تحت العينين رقيق وغير متماسك، مما يجعله عرضة لتجمع السوائل بسهولة، خاصة أثناء النوم، ولهذا السبب، يعد التورم الطفيف في الصباح أمرا شائعا وغير ضار في أغلب الأحيان، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

ماذا يعني استمرار تورم منطقة تحت العينين؟

عندما يصبح التورم مستمرا وملحوظا، قد يشير ذلك إلى احتباس السوائل في أجزاء أخرى من الجسم، إذ تكشف هذه المنطقة ما قد يخفيه باقي الجسم.

ما العلاقة بين مشكلات الكلى وانتفاخ العين؟

يلاحظ الكثيرون انتفاخ تحت العينين خاصة في الصباح، وغالبا ما يكون غير ضار، ويكون سببه قلة النوم أو الحساسية أو الإفراط في تناول الملح.

لكن إذا استمر هذا الانتفاخ رغم النوم الجيد، فقد يكون علامة تحذيرية مبكرة لأمراض الكلى.

ما دور الكلى في احتباس السوائل؟

من المهم ملاحظة أن الكلى تؤدي دورا مهما في التخلص من السوائل الزائدة والحفاظ على توازن البروتينات في الجسم، وعندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، يبدأ الجسم في احتباس السوائل.

كيف يسبب فقدان البروتين تورم تحت العينين؟

في الوقت نفسه، يؤدي فقدان البروتين في البول، وهو ما يعرف بالبيلة البروتينية إلى انخفاض الضغط الأسموزي في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تسرب السوائل إلى الأنسجة.

وأحد أكثر المواقع شيوعا هو تحت العينين، وهو ما يعرف بالوذمة حول الحجاجية.

لماذا يظهر الانتفاخ تحت العينين عند إجهاد الكلى؟

عندما تتعرض الكلى للإجهاد، لا تبقى السوائل والبروتينات في أماكنها الصحيحة، فتتسرب إلى الأنسجة، ويظهر هذا غالبا على شكل انتفاخ أولا تحت العينين.

علامات تحذيرية تظهر مع انتفاخ العين لا ينبغي تجاهلها

انتفاخ العين بشدة في الصباح

البول الرغوي الذي يدل على فقدان البروتين

انخفاض كمية البول مع مرور الوقت

تورم القدمين أو الكاحلين أو الساقين

الإرهاق المستمر وغير مبرر

ارتفاع ضغط الدم

ماذا يجب فعله إذا استمر التورم؟

يجب استشارة الطبيب فورا لإجراء تحليل بول للكشف عن نقص البروتين، كما يمكن لتحليل الدم لوظائف الكلى تقييم مستويات الترشيح ومراقبة ضغط الدم.

