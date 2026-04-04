النمش من الظواهر الجلدية الشائعة التي تظهر على شكل بقع صغيرة بنية أو فاتحة اللون، وغالبا ما ترتبط بالتعرض لأشعة الشمس أو بالعوامل الوراثية.

وبينما يعتبره البعض سمة جمالية طبيعية، يتساءل آخرون، هل يمكن أن يكون ظهوره بكثرة مؤشرا على مشكلة صحية؟

ما هو النمش ولماذا يظهر؟

بحسب موقع "Healthline"، النمش هو تجمعات صغيرة من صبغة الميلانين التي تنتجها خلايا الجلد كرد فعل لأشعة الشمس، ويظهر غالبا لدى الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة، ويزداد وضوحه في فصل الصيف نتيجة زيادة التعرض للأشعة فوق البنفسجية، كما تلعب الجينات دورا مهما في تحديد مدى قابلية الشخص لظهور النمش.

هل كثرة النمش تعني وجود خطر صحي؟

في معظم الحالات، لا يشكل النمش أي خطر صحي، بل يعتبر حالة طبيعية تماما، لكن كثرة النمش قد تعكس حساسية الجلد العالية تجاه الشمس، وهو ما يعني أن البشرة تكون أكثر عرضة لحروق الشمس أو التلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية.

متى يكون النمش مدعاة للقلق؟

رغم أن النمش بحد ذاته غير مقلق، إلا أن هناك علامات تستدعي الانتباه، مثل:

تغير مفاجئ في لون أو حجم البقع

ظهور حواف غير منتظمة

حكة أو نزيف في إحدى البقع

اختلاف واضح في شكل بقعة عن باقي النمش

هذه التغيرات تشير إلى حالات جلدية أكثر خطورة، مثل الشامات غير الطبيعية أو حتى سرطان الجلد.

كيف يمكن التمييز بين النمش والشامات الخطرة؟

عادة ما يكون النمش مسطحا وصغير الحجم وموحد اللون، بينما تكون الشامات الخطرة أكبر حجما، متعددة الألوان، أو غير منتظمة الشكل.

قاعدة "ABCDE" تستخدم طبيا للمساعدة في التقييم:

A: عدم التماثل

B: الحواف غير المنتظمة

C: تغير اللون

D: القطر (أكبر من 6 مم)

E: التطور أو التغير مع الوقت

هل يمكن الوقاية من زيادة النمش؟

نعم، يمكن تقليل ظهوره أو منعه عبر:

استخدام واقي شمس يومي بمعامل حماية مرتفع

تجنب التعرض المباشر للشمس في أوقات الذروة

ارتداء قبعات ونظارات شمسية

العناية بالبشرة وترطيبها بشكل منتظم

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح بمراجعة طبيب الجلدية إذا لاحظت أي تغيرات غير طبيعية في النمش أو ظهور بقع جديدة بسرعة، خاصة إذا كانت مصحوبة بأعراض مثل الحكة أو النزيف،بينما الفحص المبكر يساعد في استبعاد أي مشاكل خطيرة والتعامل معها بسرعة.

هل يمكن إزالة النمش إذا كان مزعجا؟

تتوفر عدة خيارات تجميلية مثل الليزر أو التقشير الكيميائي، لكنها ليست ضرورية من الناحية الطبية؛ يفضل دائما استشارة مختص قبل اللجوء لأي إجراء.

