إعلان

احذر العطور.. مركبات خفية قد تضر بصحة الجلد

كتب : مصراوي

02:00 ص 02/02/2026

احذر العطور.. مركبات خفية قد تضر بصحة الجلد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضح الدكتور فلاديمير بوليبوك، أخصائي أمراض الحساسية، أن عدداً من الأشخاص قد يعانون من تفاعلات تحسسية عند استخدام العطور، ليس بسبب الرائحة بحد ذاتها، وإنما نتيجة بعض المكونات الداخلة في تركيبها، سواء كانت طبيعية أو صناعية.

وبيّن أن ما يُعرف بـ التهاب الجلد التماسي التحسسي يُعد من أكثر أنواع الحساسية الجلدية شيوعًا المرتبطة بالعطور. وغالبًا ما يكون السبب الحقيقي هو المواد الكيميائية الموجودة في هذه المنتجات، وليس العطر كمنتج نهائي، وفق ما نقلته وسائل إعلام طبية.

وأشار الطبيب إلى أن بعض المكونات الطبيعية قد تكون محفزة للحساسية لدى فئات معينة، ومن أبرزها:

الزيوت العطرية مثل: الياسمين، الإيلنغ إيلنغ، خشب الصندل، والبرغموت.

مشتقات الخشب والطحالب، بما في ذلك طحلب البلوط والراتنجات الخشبية.

مستخلصات بعض الزهور، مثل ورد الحدائق والنرجس.

كما لفت إلى أن المكونات الصناعية لا تقل خطورة، إذ تضم مواد معروفة بإثارتها للتحسس، من بينها: كحول السيناميل، السينامالدهيد، هيكسيل سينامالدهيد، إيزويوجينول، كحول الليناليل، واللينالول.

وحذر المختصون من أن أكثر التفاعلات التحسسية شيوعًا تظهر على شكل التهاب جلدي تماسي، تترافق أعراضه مع:

احمرار الجلد

حكة

طفح جلدي

ومع تراجع الحالة الحادة، قد يلاحظ المصاب تقشرًا في الجلد.

وللحد من هذه المخاطر، ينصح الأطباء الأشخاص ذوي القابلية للحساسية بتقليل ملامسة العطور للجلد قدر الإمكان. كما شدد بوليبوك على ضرورة التوقف عن استخدام أي عطر يثير الشك، ومراجعة الطبيب لإجراء فحوصات الحساسية اللازمة وتحديد المسبب بدقة.

صحة الجلد مكونات صحية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)
رياضة محلية

تيشرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل رمضاني (صورة)
جورجينا جريئة وسيلفي يارا السكري والعوضي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

جورجينا جريئة وسيلفي يارا السكري والعوضي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 2-2-2026.. رياح وأتربة
أخبار مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 2-2-2026.. رياح وأتربة
قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
علاقات

قبل رمضان.. طرق تخزين و"تفريز" ورق العنب للحفاظ عليه طازجا
نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر
أخبار المحافظات

نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"