سيد متولي

الجلطات الدموية من الحالات الطبية التي قد تتطور بصمت ثم تظهر بأعراض مفاجئة، ما يجعل فهمها والتعامل معها أمرا بالغ الأهمية.

كيف تحدث الجلطة؟



تحدث الجلطة عندما يتخثر الدم داخل أحد الأوعية، مكونا كتلة قد تعيق تدفقه الطبيعي، وهو ما قد يؤثر سلبا على الأعضاء والأنسجة التي تعتمد على هذا التدفق، بحسب موقع Everyday Health.

ما مخاطر الجلطات؟



لا تقتصر خطورة الجلطات على مكان حدوثها فقط، بل تمتد إلى نوعها، إذ يمكن أن تتكون داخل الأوردة أو الشرايين، ولكل منهما تأثيراته المختلفة، وتزداد احتمالية الإصابة بها في ظروف معينة مثل الجلوس لفترات طويلة دون حركة، أو بعد العمليات الجراحية، أو نتيجة وجود عوامل وراثية، أو إصابات تؤثر على جدران الأوعية الدموية، وفي بعض الحالات، تظل الجلطة في مكانها، بينما قد تنتقل في حالات أخرى إلى أجزاء حساسة من الجسم مثل الرئتين، مسببة مضاعفات خطيرة.

ماذا يحدث عند الإصابة بجلطة؟.. أعراض خطيرة



عند تكون جلطة في الأوردة العميقة، خاصة في الساق، يبدأ تدفق الدم في التباطؤ، وقد تظهر أعراض مثل الألم أو التورم أو تغير لون الجلد، وفي حال تحرك جزء من هذه الجلطة عبر مجرى الدم ووصوله إلى الرئتين، فقد تظهر أعراض أكثر حدة، مثل ضيق التنفس أو ألم في الصدر أو تسارع ضربات القلب.

ما علاج الجلطة؟



يعتمد علاج الجلطة على مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من تطور الجلطة ومنع تكون جلطات جديدة، مع مساعدة الجسم على التخلص منها تدريجيا، وغالبا ما تستخدم أدوية مضادة للتخثر تقلل من قدرة الدم على التجلط، دون أن تذيب الجلطة مباشرة، وفي الحالات الشديدة، قد يتم اللجوء إلى أدوية مذيبة للجلطات داخل المستشفى وتحت إشراف طبي دقيق.



أعراض لـ الجلطة تستدعي التدخل الفوري



من الضروري الانتباه إلى الأعراض التحذيرية التي تتطلب تدخلا فوريا، مثل ألم مفاجئ في الصدر، أو صعوبة في التنفس، أو تورم شديد في أحد الأطراف، أو الشعور بدوخة قد تصل إلى الإغماء، إذ قد تشير هذه العلامات إلى مضاعفات خطيرة.

