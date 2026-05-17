قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 33 و43 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 17-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا قفز سعر الدولار؟

أدت حالة الضبابية المرتبطة بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار اضطرابات الإمدادات وارتفاع المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلى زيادة الضغوط على الأسواق المالية، بالتزامن مع صعود أسعار النفط عالميًا.

كما دفعت هذه التطورات بعض المستثمرين الأجانب إلى تقليص استثماراتهم في أذون الخزانة المصرية، ما زاد الطلب على الدولار وأدى إلى ارتفاع سعره مجددًا ليتجاوز مستوى 53 جنيهًا.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.28 جنيه للشراء، و53.38 جنيه للبيع، بزيادة 43 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

53.2 جنيه للشراء، و53.3 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

53.15 جنيه للشراء، و53.25 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.35 جنيه للشراء، و53.45 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشًا للشراء والبيع.