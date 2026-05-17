إعلان

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم.. ما السبب؟

كتب : أحمد الخطيب

03:52 م 17/05/2026

سعر الدولار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 33 و43 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الأحد 17-5-2026، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا قفز سعر الدولار؟

أدت حالة الضبابية المرتبطة بتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار اضطرابات الإمدادات وارتفاع المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، إلى زيادة الضغوط على الأسواق المالية، بالتزامن مع صعود أسعار النفط عالميًا.

كما دفعت هذه التطورات بعض المستثمرين الأجانب إلى تقليص استثماراتهم في أذون الخزانة المصرية، ما زاد الطلب على الدولار وأدى إلى ارتفاع سعره مجددًا ليتجاوز مستوى 53 جنيهًا.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.28 جنيه للشراء، و53.38 جنيه للبيع، بزيادة 43 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

53.2 جنيه للشراء، و53.3 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

53.15 جنيه للشراء، و53.25 جنيه للبيع، بزيادة 33 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

53.25 جنيه للشراء، و53.35 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53.35 جنيه للشراء، و53.45 جنيه للبيع، بزيادة 42 قرشًا للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار الدولار مقابل الجنيه البنك الأهلي المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تقارير إسرائيلية تحذّر من انهيار جيش الاحتلال: نقترب من كارثة عسكرية
شئون عربية و دولية

تقارير إسرائيلية تحذّر من انهيار جيش الاحتلال: نقترب من كارثة عسكرية
ارتبط اسمه بـ سما المصري.. من هو الشاب الذي تم منعه من دخول السينما بسبب
زووم

ارتبط اسمه بـ سما المصري.. من هو الشاب الذي تم منعه من دخول السينما بسبب
وزير الأوقاف السابق يوضح الحكم الشرعي في الأضحية بالطيور ويؤكد عدم جوازها
أخبار

وزير الأوقاف السابق يوضح الحكم الشرعي في الأضحية بالطيور ويؤكد عدم جوازها
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم.. ما السبب؟
أخبار البنوك

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم.. ما السبب؟
التحول للدعم النقدي في مصر يقترب.. ماذا تقول تجارب العالم؟
اقتصاد

التحول للدعم النقدي في مصر يقترب.. ماذا تقول تجارب العالم؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

معاشات يونيو قبل العيد.. هل تُصرف بالزيادة الجديدة؟
"مشمش العمار" في خطر.. ذبابة تُكبد المزارعين خسائر كبيرة بالقليوبية (فيديو وصور)
تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة وموعد انخفاض الحرارة