أظهرت دراسة علمية حديثة أن التهاب الجلد التأتبي (Atopic dermatitis) لا يقتصر تأثيره على الجلد فقط، بل قد يتجاوز ذلك ليشمل اضطرابات في النوم وتراجعًا في الذاكرة أيضًا، نقلا عن ما ذكره موقع "لينتا.رو".

من شملتهم الدراسة وماذا أظهرت النتائج؟

شملت الدراسة 78 بالغًا مصابًا بالمرض، وأظهرت النتائج أن 77% من المشاركين يعانون من مشكلات في النوم، بينما يعاني 64% منهم من ضعف في الذاكرة.

هل ترتبط شدة المرض باضطرابات النوم؟

أوضح الباحثون أن هناك علاقة مباشرة بين شدة التهاب الجلد التأتبي واضطرابات النوم، حيث كلما ازدادت شدة المرض زادت صعوبة النوم، وانخفضت عدد ساعات النوم لتصل في الحالات الشديدة إلى نحو 4.5 ساعات فقط.

كيف يؤثر النوم السيئ على الذاكرة؟

أشارت النتائج إلى أن ضعف جودة النوم يرتبط بشكل واضح بتراجع القدرات الإدراكية مثل صعوبة التركيز وضعف الذاكرة، حيث يزيد النوم غير الجيد من خطر مشكلات الذاكرة بأكثر من 4 أضعاف، بينما يرفع التعب النهاري هذا الخطر بأكثر من 3 أضعاف.

هل توجد علاقة متبادلة بين النوم والذاكرة؟

أكد الباحثون أن اضطرابات النوم والذاكرة قد تؤثر كل منهما على الأخرى لدى مرضى التهاب الجلد التأتبي، إذ يؤدي النوم السيئ إلى تدهور أكبر في الوظائف الإدراكية، نتيجة الحكة المزمنة والالتهاب والانزعاج المستمر، مما يعيق تعافي الدماغ أثناء النوم.

ما التوصيات التي خلص إليها الباحثون؟

شدد العلماء على أهمية تقييم جودة النوم والشكاوى الإدراكية إلى جانب متابعة الحالة الجلدية لدى مرضى التهاب الجلد التأتبي، لضمان فهم أشمل لتأثير المرض على الصحة العامة.

