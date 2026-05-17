سيطرت حالة من الغضب والحسرة داخل غرفة ملابس نادي الزمالك، عقب خسارة لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت الأجواء مشحونة بعد نهاية اللقاء، حيث تبادل عدد من لاعبي الزمالك وجهات النظر الحادة حول أسباب الإخفاق، سواء بسبب الأخطاء الفردية أو طريقة إدارة مباراة الإياب، رغم الفوز بهدف دون رد، وهي النتيجة التي عادل بها الفريق الجزائري نتيجة الذهاب.

خسارة الزمالك بركلات الترجيح

وانتهت المواجهة بين الزمالك واتحاد العاصمة، باللجوء إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للفريق الضيف بعد إهدار محمد شحاتة الركلة الحاسمة، لتزداد حالة الإحباط داخل صفوف الفريق الأبيض.

تدخل كباتن الفريق في غرفة الملابس

وتدخل كباتن الفريق عمر جابر وعبدالله السعيد لاحتواء الموقف داخل غرفة الملابس، حيث طالب اللاعبين بضرورة غلق ملف الخسارة سريعًا، والتركيز على المواجهة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشدد "السعيد" على أهمية استعادة التركيز والقتال من أجل حسم لقب الدوري، كفرصة لتعويض الجماهير عن خسارة البطولة القارية، وإنهاء الموسم بصورة إيجابية رغم الإخفاق الأفريقي.

اقرأ أيضا:انفعل مع جون إدوارد.. عبدالله السعيد ينفجر في وجه معتمد جمال بعد الخسارة

https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2026/5/17/2989319

الأزمات تتوالى.. خسارة الزمالك للكونفدرالية تضعه في ورطة

https://www.masrawy.com/sports/sports_news/details/2026/5/17/2989342