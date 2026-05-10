حذرت أخصائية الأمراض الجلدية والتناسلية الروسية سفيتلانا ياكوفليفا، من الإفراط في غسل اليدين أو استخدام المستحضرات المضادة للبكتيريا، مشيرة إلى أن ذلك يلحق الضرر بالحاجز الواقي الطبيعي للجلد ويزيد من جفافه وحساسيته.

هل كل الكائنات الدقيقة على الجلد ضارة؟

ليست كل الكائنات الدقيقة على الجلد ضارة بالصحة بل على العكس، تعمل بعض هذه الكائنات على تحفيز منظومة المناعة الموضعية ومنع الكائنات الدقيقة الضارة التي قد تشكل خطرا من البقاء فترة طويلة على الجلد، مما يحافظ على توازن صحة البشرة وحمايتها، وفقا لـ "clevelandclinic".

ما الفرق بين الميكروبات الدائمة والعابرة على الجلد؟

بالإضافة إلى الميكروبات المفيدة، يوجد نوع آخر من الميكروبات على الجلد يُعرف بـ الكائنات الدقيقة العابرة.

تصل هذه الكائنات إلى الجلد عن طريق ملامسة البيئة المحيطة، وتشمل أحيانا كائنات ممرضة مثل الإشريكية القولونية، السالمونيلا والكلبسيلا وبالإضافة إلى بعض الفيروسات مثل نوروفيروس وفيروس عجلي (Rotavirus)، والفطريات مثل الكانديدا، والتي تشكل خطرا على الصحة إذا لم يتم التحكم فيها.

هل تشكل الكائنات العابرة خطرا دائما على الجلد؟

لا تخترق الكائنات الدقيقة العابرة الجلد بعمق إلا في حالة وجود جروح أو إصابات، لكنها تبقى على السطح لعدة دقائق أو حتى يوم كامل.

ويمكن أن تنتقل بسهولة من جلد اليدين عبر اللمس، الطعام، أو الأدوات المشتركة، مما يستدعي الحرص على النظافة الشخصية للحد من انتقالها وانتشارها.

ماذا يحدث إذا دخلت الكائنات الدقيقة الضارة إلى الجسم؟

في حال دخول الكائنات الدقيقة العابرة إلى الأغشية المخاطية مثل العينين، الأنف، والفم، أو إلى جروح الجلد أو الجهاز الهضمي، فقد تسبب مجموعة متنوعة من الأمراض.

وتشمل هذه الأمراض التهاب المعدة والأمعاء، التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية الحادة، التهاب الملتحمة، والتهاب الأغشية المخاطية، ما يبرز أهمية النظافة والحماية الشخصية للحد من انتقال العدوى.

كيف تحمي نظافة اليدين من الأمراض؟

يمكن إزالة الكائنات الدقيقة العابرة بسهولة باستخدام الماء والصابون العاديين، لذا تعد نظافة اليدين من أبسط وأهم الطرق لحماية الصحة.

كما أن غسل اليدين جيدا وبانتظام يقلل من خطر الإصابة بالتهابات الأمعاء بأكثر من الثلث والتهابات الجهاز التنفسي بنسبة 20% أو أكثر، مما يبرز تأثيرها الكبير في الوقاية من الأمراض المعدية.

كيف نحافظ على صحة اليدين أثناء الغسل؟

من الضروري تجفيف اليدين جيدا بعد الغسل باستخدام منشفة شخصية نظيفة أو مناديل ورقية تستخدم مرة واحدة.

لكن لا حاجة للإفراط في غسل اليدين، ولا ينصح بغسلهما بلا داعٍ أو باستخدام مستحضرات قوية مضادة للبكتيريا أو محاليل كحولية.

لأن ذلك يلحق الضرر بحاجز الجلد الواقي ويخل بالتوازن الطبيعي للبكتيريا النافعة ويضعف المناعة الطبيعية للجسم.

اقرأ أيضا:

احرص عليها.. غسل اليدين عادة بسيطة تحميك من الأمراض

ما الرابط بين صحة الجلد واضطرابات النوم والذاكرة؟

4 أطعمة للحصول على بشرة صحية.. لا تفوتك





