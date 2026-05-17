"ننتبه ولا نسمح بلطم الخدود".. رسالة قوية من ممدوح عباس بعد خسارة الزمالك

بات محمد شحاتة لاعب خط وسط الزمالك، حديث الصباح والمساء في الساعات الماضية بالشارع المصري، بعد تسببه في ضياع لقب كأس الكونفدرالية من الأبيض في مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وأضاع محمد شحاتة ركلة الترجيح الثامنة للزمالك، ليحقق اتحاد العاصمة فوزًا مفاجئًا علي الزمالك على أرضه ووسط جماهيره بلقب كأس الكونفدرالية.

ومالا يعرفه بعض الجماهير، ان محمد شحاتة من ناشئين النادي الأهلي، قبل أن يخوض فترة تنقل وصولًا للغريم التقليدي نادي الزمالك.

أبرز المعلومات عن اللاعب محمد شحاتة

مسيرة شحاتة في الملاعب، لم تكن مفروشة بالورود، بل عاني من فترة طفولة صعبة، قبل أن يكون أحد أبرز اللاعبين في مصر ونادي الزمالك.

شحاتة من مواليد 2001 بمحافظة المنيا، وتحديداً في قرية "نزلة عمرو" التابعة لمركز بني مزار.

صرح اللاعب في لقاء تلفزيوني سابق، عبر قناة "أون سبورت"، بأنه واجه ظروفاً مادية صعبة للغاية في طفولته، لكي يتمكن من حضور التدريبات في أكاديمية طلائع الجيش بالقاهرة، كان يسافر من المنيا مستقلاً القطار ويجلس في الأماكن المخصصة للحقائب لعدم قدرته على توفير تكاليف السفر المريحة.

انتقل للعيش في سكن المغتربين التابع لنادي طلائع الجيش في سن مبكرة، وكان يتناول الأكل مع العساكر لعدم قدرته علي طلب أموال من والده بسبب ظروف المعيشة المتواضعة.

وقال في تصريح له لقناة أون سبورت: "كان حلمي ألعب لنادي الزمالك ووالدي بكى حين علم بتوقيعي لنادي الزمالك، وكذلك والدتي أيضا".

وتلقي شحاتة خبر صادم منذ أيام بوفاة والده قبل ليلة واحدة من مباراة الذهاب أمام اتحاد العاصمة، ليقرر زملائه بالفريق منحه شارة القيادة في مباراتي الذهاب والإياب.

