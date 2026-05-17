أيدت محكمة النقض، اليوم الأحد، حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق طالبة بكلية الطب وصديقها، بعد إدانتهما بقتل حبيبها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد في منطقة العبور، وذلك عقب رفض الطعن المقدم منهما على الأحكام الصادرة بحقهما من محكمة الجنايات.

خلفية الحكم وتأييد سابق من الجنايات

وكانت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، قد قضت في وقت سابق بتأييد حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات أول درجة، ضد المتهمين، بعد ثبوت تورطهما في قتل زميل لهما بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

ثلاث خطط لتنفيذ الجريمة

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين وضعا ثلاث خطط متتالية للتخلص من المجني عليه؛ بدأت بمحاولة استدراجه إلى منطقة مقابر الكومنولث بمدينة نصر باستخدام سكين، إلا أن المحاولة فشلت بعد ضبط الأمن الإداري للسكين.

ثم انتقلا إلى خطة ثانية تضمنت استخدام مادة سامة لوضعها في طعام المجني عليه، قبل أن يتراجعا خوفًا من اكتشاف الجريمة أو إنقاذه.

وانتهت الخطط إلى تنفيذ الجريمة بالفعل، حيث استدرجا المجني عليه إلى مكان منعزل بالقرب من أحد المقاهي بمدينة العبور بحجة تسليمه مبلغًا ماليًا، وهناك تم الاعتداء عليه بعدة طعنات انتهت بطعنة قاتلة في الرقبة.

أدلة وتحقيقات حاسمة

وأكدت أوراق الدعوى أن الحكم استند إلى أدلة متعددة، من بينها أقوال الشهود، وتقارير الطب الشرعي، والمعاينة الجنائية، إضافة إلى اعترافات المتهمين خلال التحقيقات.

كما أثبتت التحريات توافر نية القتل العمد من خلال التخطيط المسبق وتعدد محاولات التنفيذ، فضلًا عن طبيعة الإصابات والتصرفات اللاحقة للجريمة، ومنها التخلص من الأدوات المستخدمة.

دوافع الجريمة وعلاقة عاطفية سابقة

وأوضحت التحقيقات أن الجريمة جاءت على خلفية علاقة عاطفية سابقة بين المتهمة الأولى والمجني عليه، قبل أن تتطور الخلافات إلى اتفاق بينها وبين المتهم الثاني على قتله، لتنتهي القضية بإحالتهم للمحاكمة وتأييد حكم الإعدام.

