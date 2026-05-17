قررت محكمة جنح أول الشيخ زايد، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب داخل أحد المجمعات السكنية الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، عقب إصابة الطفلين داخل الكومبوند، لحين الفصل في طلب رد المحكمة.

كانت محكمة جنح أول أكتوبر قد قررت في وقت سابق وقف سير الجلسات مؤقتًا في نظر الدعوى، لحين الفصل في طلب رد المحكمة المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفقًا لما ورد في تحقيقات جهات التحقيق بأكتوبر، إلى اتهام والد أحد الأطفال بإطلاق كلب داخل نطاق المجمع السكني، إلى جانب مالك الكلب الذي تبين أنه أحد أقاربه، ما تسبب في مطاردة نجلي الفنانة زينة وإصابتهما، نتيجة ما وُصف بـ"الإهمال وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على الحيوان".

وأحالت جهات التحقيق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعد انتهاء التحقيقات، حيث وُجهت إليهما تهمة التسبب في إصابة الطفلين خطأً نتيجة الإهمال، مع استمرار نظر القضية أمام محكمة الجنح المختصة لحين صدور القرار النهائي.

