يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من قشرة الرأس المزعجة، التي تظهر على شكل قشور بيضاء أو صفراء مصحوبة بالحكة والجفاف، مما يؤثر على الراحة اليومية والثقة بالنفس.

كشف خبراء صحة الجلد عن سبب خفي قد يكون وراء هذه المشكلة: المياه العسرة الغنية بالمعادن، وفق موقع dailymail.co.uk.

كيف تؤثر المياه العسرة على فروة الرأس؟

وفق الدكتور ألكسندر جوديك، استشاري الأمراض الجلدية في لندن، قد يعاني الأشخاص الذين يعيشون في مناطق تحتوي على مياه عسرة من حكة وحرقان في فروة الرأس، وجفاف الجلد، ما يؤدي إلى تقشر فروة الرأس وتفاقم القشرة.

ويضيف: "في عيادتي، أستقبل مرضى انتقلوا حديثا إلى هذه المناطق ويواجهون المشكلة لأول مرة".

وأوضح الخبراء أن القشرة غالبا ما تنتج عن فطريات تسمى Malassezia، التي تتغذى على زيوت فروة الرأس مسببة التهيج، وتترك المعادن العالقة في المياه العسرة بقايا على فروة الرأس، ما يجفف الجلد ويسرع نمو هذه الفطريات.

حماية الشعر

لتقليل آثار المياه العسرة، ينصح الدكتور جوديك بتركيب فلتر على رأس الدش، واستخدام شامبوهات تحتوي على عوامل لإزالة تراكم المعادن.

كما يحذر من الإفراط في غسل الشعر بالشامبو، موضحا: "يجب الاكتفاء بغسل الشعر مرتين أسبوعيا لتجنب جفاف فروة الرأس".

ويشير الباحثون إلى أن بعض حالات قشرة الرأس قد تكون علامة على الصدفية، وهي حالة جلدية مزمنة قد تتطلب علاجا طبيا، وقد تكون مرتبطة أيضا بالتهاب المفاصل الصدفي.