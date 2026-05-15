أعلن الفرع الأجنبي لجامعة كوين مارجريت بمصر بالعاصمة الجديدة بدء الدراسة وقبول الطلاب للعام الجامعي 2026-2027 وذلك ضمن تنسيق أفرع الجامعات الأجنبية لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية للعام الجامعي 2026.

وتضم كلية الفنون والعلوم الاجتماعية والإدارية الفرع الأجنبي كوين مارجريت البرامج التالية:

1- برنامج إدارة الأعمال مع التسويق الرقمي.

2- برنامج إدارة الأعمال والتمويل.

3- برنامج إدارة الأعمال وتحليلها.

4- برنامج إدارة الأعمال.

فيما تضم كلية العلوم الصحية الفرع الأجنبي جامعة كوين مارجريت برنامج العلاج الطبيعي.

إقرأ أيضًا

تنسيق الجامعات الأهلية 2026.. الفئات المعفاة من اختبار الإنجليزية للتقديم بـ"عين شمس"

"إيه اللي حصل في كلية البنات؟".. تساؤلات تثير الجدل على صفحة "التعليم العالي"

جامعة عين شمس تطلق توسعات كبرى بالمدينة الطبية بـ 181 مليون جنيه