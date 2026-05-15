تنسيق الجامعات الأجنبية 2026.. برامج جامعة كوين مارجريت بالعاصمة

كتب : عمر صبري

04:00 ص 15/05/2026

أعلن الفرع الأجنبي لجامعة كوين مارجريت بمصر بالعاصمة الجديدة بدء الدراسة وقبول الطلاب للعام الجامعي 2026-2027 وذلك ضمن تنسيق أفرع الجامعات الأجنبية لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية للعام الجامعي 2026.

وتضم كلية الفنون والعلوم الاجتماعية والإدارية الفرع الأجنبي كوين مارجريت البرامج التالية:

1- برنامج إدارة الأعمال مع التسويق الرقمي.

2- برنامج إدارة الأعمال والتمويل.

3- برنامج إدارة الأعمال وتحليلها.

4- برنامج إدارة الأعمال.

فيما تضم كلية العلوم الصحية الفرع الأجنبي جامعة كوين مارجريت برنامج العلاج الطبيعي.

