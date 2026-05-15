زوجة محمد حمدي توجه له رسالة مع اقتراب تعافيه من الإصابة

مفاجأة.. مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل الاتفاق مع ييس توروب على الرحيل

توصل النادي الأهلي في الساعات الماضية، لاتفاق مع المدرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق على الرحيل عقب مباراة المصري المقبلة.

وكان مصدر بالأهلي قد أوضح لمصراوي، أن مسؤولي النادي توصلوا لاتفاق مع توروب علي الرحيل عقب مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في الجولة الختامية للدوري.. لمطالعة التفاصيل إضغط هنا

من يتحمل قيمة الشرط الجزائي لرحيل توروب؟

أوضح مصدر في تصريحات لمصراوي، أن توروب سيحصل على راتب 5 أشهر قيمة فسخ التعاقد والرحيل عن الأهلي، على أن يحصل على راتب 5 أشهر بقيمة إجمالية 800 ألف دولار.

ومن المقرر أن يتقاضي توروب راتب شهري يونيو ويوليو، بالإضافة لراتب 3 أشهر قيمة الشرط الجزائي.

وأشار المصدر أن ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي والمشرف على قطاع كرة القدم، يتحمل جزءً من قيمة الشرط الجزائي الذي سيحصل عليه توروب، بينما يتحمل النادي باقي القيمة.

يذكر أن توروب يتقاضى هو وجهازه المعاون 200 ألف دولار شهرياً من النادي الأهلي.

اقرأ أيضًا:

عبد العزيز عبد الشافي يكشف أسرارًا من مشوار طفولة إبراهيم وحسام حسن



مفاجأة.. إيران تعلن عدم حصولها على تأشيرات كأس العالم 2026



