اليوم.. انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في بورفؤاد لمدة 4 ساعات

كتب : طارق الرفاعي

04:00 ص 15/05/2026

قطع الكهرباء

أعلنت مدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، قطع التيار الكهربائي عن قرابة 50 منطقة ومنشأة حيوية، وذلك بناءً على إخطار وارد من شركة القناة لتوزيع الكهرباء – قطاع بورسعيد، هندسة بورفؤاد، لتنفيذ أعمال صيانة بالموزعات الكهربائية.

قطع الكهرباء لمدة 4 ساعات متواصلة

وأشارت المدينة في بيان رسمي إلى أن انقطاع التيار يبدأ من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، لمدة 4 ساعات متواصلة، ضمن خطة أعمال الصيانة الدورية التي تستهدف تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية ورفع مستوى الخدمة.

منشآت حيوية ضمن المناطق المتأثرة

وشملت قائمة المناطق المتأثرة عددًا من المنشآت الحيوية، من بينها: مستشفى الحياة، مستشفى أفامينا، جامعة بورسعيد، مدرج عثمان للمؤتمرات، قسم شرطة بورفؤاد أول، المعهد الأزهري، مكتب بريد العبور، التأمين الصحي بالأمل، إلى جانب بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وCIB.

تأثر محطات خدمية ومناطق سكنية

كما تشمل خطة الانقطاع محطات الصرف الصحي ومحطات الوقود وقسم مرور بورفؤاد، إضافة إلى عدد من الأفران والمناطق السكنية المختلفة.

وضمت المناطق السكنية المتأثرة: أشتوم الجميل، الاستثمار، شباب المدينة، أبراج شارع الجمهورية، مساكن شارع الجيش، مساكن هيئة قناة السويس، مساكن الشحن والتفريغ، مساكن العبور، منطقة العنابر، المطافي، وأبراج شارع الجلاء.

