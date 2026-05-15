تستعد دار الإفتاء المصرية لإجراء استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا، وسط ترقب واسع من المواطنين في مصر والعالم الإسلامي لمعرفة الموعد الرسمي لبداية الشهر، الذي يحدد بدوره مواعيد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2026.

موعد استطلاع هلال ذي الحجة 1447

من المقرر أن يتم استطلاع هلال شهر ذي الحجة مساء السبت 16 مايو 2026، إذ تقوم اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية برصد الهلال عقب غروب الشمس مباشرة.

وتعلن دار الإفتاء النتيجة الرسمية بعد انتهاء أعمال الرصد، سواء بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوته، لتحديد غرة الشهر الهجري بشكل نهائي.

الجهة المسؤولة عن إعلان بداية الشهر

تتولى دار الإفتاء المصرية إعلان بدايات الشهور الهجرية في مصر، اعتمادًا على عدة آليات تشمل:

- اللجان الشرعية المنتشرة في مختلف المحافظات.

- التعاون مع الخبراء الفلكيين.

- مراجعة تقارير الرصد البصري للهلال.

- إصدار بيان رسمي معتمد عقب صلاة المغرب.

ويُعتبر بيان دار الإفتاء المرجع الرسمي في تحديد المناسبات الدينية.

الموعد الفلكي لبداية ذي الحجة 1447

تشير التقديرات الفلكية إلى أن بداية شهر ذي الحجة 1447 ستكون يوم الإثنين 18 مايو 2026، على أن يكون يوم الأحد 17 مايو هو المتمم لشهر ذي القعدة، وبناءً على هذه التقديرات، تكون المواعيد المتوقعة كالتالي:

- وقفة عرفات: الثلاثاء 26 مايو 2026

- أول أيام عيد الأضحى المبارك: الأربعاء 27 مايو 2026

وتظل هذه المواعيد تقديرية لحين الإعلان الرسمي من الجهات المختصة.

كيفية تحري الهلال في مصر؟

تعتمد مصر في تحري الهلال على الجمع بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية، من خلال:

- رصد الهلال مساء اليوم التاسع والعشرين من الشهر الهجري

- استخدام أجهزة فلكية حديثة في مراكز الرصد

- مقارنة النتائج بالحسابات العلمية

- إعلان النتيجة رسميًا عبر دار الإفتاء

- أهمية إعلان هلال ذي الحجة

الفلك الدولي: الاثنين 18 مايو غرة ذي الحجة فلكيًا وعيد الأضحى 27 مايو

أوضح المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر ذي الحجة 1447 هـ يوم الأحد 17 مايو 2026، مشيرًا إلى أن رؤية الهلال ستكون ممكنة باستخدام التلسكوب من مناطق في شرق آسيا وجنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وأضاف أن رؤية الهلال ستكون ممكنة بالعين المجردة من وسط وغرب آسيا وشمال أفريقيا ومعظم الأمريكيتين، ما يرجح أن يكون يوم الاثنين 18 مايو 2026 غرة شهر ذي الحجة فلكيًا، على أن يوافق يوم الأربعاء 27 مايو أول أيام عيد الأضحى المبارك في غالبية الدول الإسلامية.

وبيّن مدير مركز الفلك الدولي أن الحسابات الفلكية تشير إلى تباين ظروف رؤية الهلال بين المدن العربية والعالمية، إذ يغيب القمر في جاكرتا بعد 26 دقيقة من غروب الشمس، بينما تصل مدة المكث في القاهرة إلى 67 دقيقة، وفي الرباط إلى 79 دقيقة.

وأوضح أن رؤية الهلال يوم الأحد ستكون ممكنة بالعين المجردة في عدد من المدن العربية مثل أبوظبي ومكة المكرمة وعمّان والقدس والقاهرة والرباط، مع اختلاف شروط الرؤية حسب صفاء الغلاف الجوي وخبرة الراصد.

وأكد "عودة" أن إمكانية رؤية الهلال لا تعتمد فقط على عمره أو مدة مكثه، بل ترتبط أيضًا بعوامل فلكية أخرى مثل: بعده الزاوي عن الشمس وارتفاعه عن الأفق وقت الرصد.

وأشار مدير مركز الفلك الدولي، إلى أن المشروع الإسلامي لرصد الأهلة، التابع لمركز الفلك الدولي، يواصل استقبال نتائج الرصد من مختلف دول العالم عبر موقعه الإلكتروني، بهدف تدقيقها ونشرها، مع تشجيع المهتمين على المشاركة في متابعة الأهلة والتقويمات الهجرية.

اقرأ أيضًا:

الحكومة تعلن إجراءات جديدة لضبط الأسواق.. وتحسم الجدل بشأن أزمات السلع

وزير التموين يجتمع بمديري المديريات لمتابعة القمح واستعدادات عيد الأضحى

موعد وعدد أيام الإجازات الرسمية القادمة في 2026