قطع الكهرباء 3 ساعات عن مناطق صناعية وقرى بقويسنا اليوم الجمعة

كتب : أحمد الباهي

04:32 ص 15/05/2026

أعلنت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بقطاع كهرباء المنوفية، فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات قويسنا الجديدة بالكامل اليوم الجمعة، بداية من الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 10 صباحًا، وذلك لإجراء أعمال صيانة دورية على المحولات بالتناوب لضمان تحسين كفاءة التشغيل واستقرار الخدمة.

المغذيات المتأثرة بالفصل

وأوضحت الشركة أن الفصل سيشمل عددًا من المغذيات الرئيسية، بينها "ميت بره - المجزر الآلي - علي شرف - الإسلامية 1 و2 - لوحة توزيع 6 رقم 3 و4 - قويسنا 3 و4 - المرحلة الرابعة 3 و4 - نماء للعلاف - كفر الأكرم - المجد 3 و4 - توشيبا 1 - العربي جروب".

كما يتأثر بالفصل عدد من المناطق والمنشآت الحيوية والصناعية، بينها مرور قويسنا، المدرسة اليابانية، المجزر الآلي، بعض الأحمال الصناعية، مصنع الصفا للبلاستيك، مصنع عزة سوسة، شركة الإسلامية، نماء للأعلاف، توشيبا العربي جروب، ومطحن علي شرف.

قرى ومناطق صناعية ضمن خطة الفصل

وأضافت الشركة أن الفصل سيمتد أيضًا إلى مغذيات "الأمن المركزي - الصناعية 5 - الصناعية 6 - إيجيبت فودز 1 و2 - شبرا بخوم - كفر بني غربان"، ما يؤدي لتأثر بعض الأحمال الصناعية والقرى التابعة لتلك المغذيات.

كما تشمل أعمال الفصل مغذيات "كفور الرمل - ل.ت شرق 1 و2 - نماء للأعلاف - الصرف الصحي - بقسا - إسكان 2 - إيجيبت فودز 3 - السيراميك 1 و2 - المجد 1 و2 - المطحن - قويسنا 1"، وهو ما يتسبب في انقطاع الكهرباء عن كفور الرمل والقرى التابعة لها، وبقسا، وعدد من المصانع والمنشآت الصناعية بالمنطقة.

الشركة تناشد المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة

وناشدت شركة الكهرباء المواطنين وأصحاب المنشآت والمصانع المتأثرة بالفصل، اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع لحين انتهاء أعمال الصيانة وإعادة تشغيل التيار الكهربائي بشكل طبيعي.

