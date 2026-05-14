تظهر فاطمة ابنة النجم محمد حماقي في ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "سمعوني" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

محمد حماقي وابنته لأول مرة في ألبومه الجديد

ونشر حماقي، برومو الألبوم وظهرت فيه ابنته فاطمة معه لأول مرة بألبوماته الغنائية، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "قريبا جدا".

الألبوم الجديد لحماقي يحمل طابعا موسيقيا متنوعا يجمع بين الرومانسية والبهجة والإيقاعات العصرية في تجربة غنائية يراهن عليها بقوة هذا العام.

صناع ألبوم محمد حماقي سمعوني

يضم الألبوم حوالي 10 أغنيات، ويتعاون خلالها حماقي مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي، من بينهم الشعراء والملحنون: تامر حسين، أمير طعيمة، عزيز الشافعي، محمد يحيى، ونادر حمدي، مع توزيع موسيقي لتوما.

كما يشهد الألبوم حالة من الترقب الكبير بسبب وجود مفاجآت فنية، أبرزها الحديث عن ديو غنائي يجمعه بالفنانة شيرين عبدالوهاب في عمل يوصف بأنه يحمل طابعا رومانسيا.

