إعلان

لأول مرة.. ابنة محمد حماقي تظهر في ألبومه الجديد "سمعوني"- صور وفيديو

كتب : هاني صابر

11:15 م 14/05/2026 تعديل في 11:19 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ابنة محمد حماقي (4)
  • عرض 5 صورة
    ابنة محمد حماقي (3)
  • عرض 5 صورة
    ابنة محمد حماقي (1)
  • عرض 5 صورة
    ابنة محمد حماقي (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تظهر فاطمة ابنة النجم محمد حماقي في ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "سمعوني" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

محمد حماقي وابنته لأول مرة في ألبومه الجديد

ونشر حماقي، برومو الألبوم وظهرت فيه ابنته فاطمة معه لأول مرة بألبوماته الغنائية، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "قريبا جدا".

الألبوم الجديد لحماقي يحمل طابعا موسيقيا متنوعا يجمع بين الرومانسية والبهجة والإيقاعات العصرية في تجربة غنائية يراهن عليها بقوة هذا العام.

صناع ألبوم محمد حماقي سمعوني

يضم الألبوم حوالي 10 أغنيات، ويتعاون خلالها حماقي مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي، من بينهم الشعراء والملحنون: تامر حسين، أمير طعيمة، عزيز الشافعي، محمد يحيى، ونادر حمدي، مع توزيع موسيقي لتوما.

كما يشهد الألبوم حالة من الترقب الكبير بسبب وجود مفاجآت فنية، أبرزها الحديث عن ديو غنائي يجمعه بالفنانة شيرين عبدالوهاب في عمل يوصف بأنه يحمل طابعا رومانسيا.

اقرأ أيضا:

محمد فؤاد أحدثهم.. نجوم تزوجوا من جنسيات عربية أبرزهم عمرو دياب وهنيدي

بينهم صابرين ومحمد فؤاد.. قصص حب وخطوبة لم تكتمل- (صور)

محمد حماقي ابنة حماقي ألبوم سمعوني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مفاجأة.. مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل الاتفاق مع ييس توروب على الرحيل
رياضة محلية

مفاجأة.. مصدر بالأهلي يكشف تفاصيل الاتفاق مع ييس توروب على الرحيل
لأول مرة.. ابنة محمد حماقي تظهر في ألبومه الجديد "سمعوني"- صور وفيديو
زووم

لأول مرة.. ابنة محمد حماقي تظهر في ألبومه الجديد "سمعوني"- صور وفيديو

موعد المؤتمر الصحفي لـ الزمالك واتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

موعد المؤتمر الصحفي لـ الزمالك واتحاد العاصمة قبل نهائي الكونفدرالية
أمريكا تعلن إزالة يورانيوم عالي التخصيب من مفاعل فنزويلي
شئون عربية و دولية

أمريكا تعلن إزالة يورانيوم عالي التخصيب من مفاعل فنزويلي
فايننشال تايمز: السعودية تقترح ميثاق عدم اعتداء مع إيران بعد الحرب
شئون عربية و دولية

فايننشال تايمز: السعودية تقترح ميثاق عدم اعتداء مع إيران بعد الحرب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

صفقة مغادرة توروب.. كيف اشترى الأهلي الوقت لإنقاذ الموسم الجديد؟
* مجدي الجلاد يدعو لإصلاح منظومة المعاشات وربطها بالرعاية الصحية
ترامب: الصين ستشتري 200 طائرة من شركة بوينج الأمريكية