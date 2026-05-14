يعتبر البكاء استجابة عاطفية طبيعية، لكنه في الواقع عملية فسيولوجية معقدة تلعب دورا في تخفيف التوتر وإعادة توازن الجسم، ورغم أن البكاء القصير يمكن أن يكون مفيدا، فإن استمراره لفترات طويلة أو بشكل مفرط ينعكس سلبا على صحة القلب والدماغ.

وبحسب ما ذكره موقع "Verywell Mind "، إليك تأثير البكاء لفترات طويلة على صحة القلب والدماغ.

هل يساعد البكاء في تخفيف التوتر أم يزيده؟

يرفع البكاء معدل ضربات القلب وضغط الدم نتيجة الاستجابة العاطفية الحادة، لكن بعد انتهاء النوبة، يعمل الجسم على تفعيل آلية "الراحة "، ما يعمل على تهدئة الجهاز العصبي وخفض المؤشرات الحيوية، وبالتالي يمنح شعورا بالارتياح.

كيف يمكن أن يؤثر البكاء الشديد على صحة القلب؟

في حالات الحزن أو الضغط الشديد والمطول، يشكل البكاء عبئا إضافيا على القلب، حيث يتسبب في ارتفاعا حادا في النبض وصعوبة في التنفس، وفي بعض الحالات النادرة، يرتبط بمتلازمة "القلب المكسور"، وهي حالة مؤقتة تتأثر فيها كفاءة ضخ القلب بسبب الضغط العاطفي الشديد.

ما تأثير البكاء المطول على الدماغ؟

يساهم البكاء في تنشيط تدفق الدم إلى الدماغ، ويساعد التنفس العميق المصاحب له في خفض درجة حرارته وتحسين المزاج، كما يؤدي إلى إفراز هرمونات مثل الإندورفين والأوكسيتوسين التي تعزز الشعور بالراحة في المقابل، يمكن أن يؤدي الإفراط فيه إلى إجهاد عصبي، خاصة إذا كان مرتبطا بحالات مثل القلق أو الاكتئاب.

هل يمكن أن يسبب البكاء الصداع والإرهاق؟

البكاء لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى شد عضلي في الوجه والرقبة، ما يسبب الصداع والشعور بالتعب العام، نتيجة الإجهاد الجسدي المصاحب للنوبة.

ما الآثار الجسدية المباشرة للبكاء المستمر؟

يؤدي فقدان السوائل عبر الدموع إلى الجفاف الخفيف، ما يسبب دوارا أو شعورا بعدم الاتزان، كما يمكن أن يسبب احتقان الأنف وانتفاخ الوجه وتهيج الجلد نتيجة زيادة تدفق الدم وإفراز السوائل.

متى يصبح البكاء مؤشرا لمشكلة صحية؟

عند استمرار نوبات البكاء لفترات طويلة أو أثرت على الحياة اليومية، فقد تكون علامة على اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب أو التوتر المزمن، ما يستدعي استشارة مختص.

