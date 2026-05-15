تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف المنحة التموينية الإضافية التي أقرتها الحكومة ضمن الحزمة الاجتماعية، بقيمة 400 جنيه شهريًا للأسر المستحقة، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكدت التعليمات الصادرة إلى أصحاب منافذ التموين والبقالين التموينيين من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن قيمة المنحة التموينية المتاحة على بطاقات الأسر المستحقة يمكن صرفها في أي وقت، حال توافر السلع داخل المنافذ التموينية، وذلك حتى شهر يوليو المقبل.

وأوضحت وزارة التموين، وفقًا للقرار الوزاري الصادر عن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قائمة السلع المتاحة ضمن المنحة الإضافية تشمل عددًا من السلع الأساسية، أبرزها السكر والأرز والزيت والمكرونة.

وتتضمن القائمة:

4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو.

3 كيلو أرز بسعر 25 جنيهًا للكيلو.

3 زجاجات زيت وزن 700 مل بسعر 54 جنيهًا للزجاجة.

6 عبوات مكرونة وزن 350 جرامًا بسعر 9.25 جنيه للعبوة.

وأكدت الوزارة أن المواطنين المستحقين للمنحة يتم إخطارهم من خلال بونات صرف الخبز التي يحصلون عليها من المخابز البلدية، حيث تتضمن رسالة تفيد باستحقاق الأسرة للدعم الإضافي.

وأشارت وزارة التموين إلى أن عدد الأسر المستفيدة من المنحة التموينية الإضافية يبلغ نحو 10 ملايين أسرة، من إجمالي 24 مليون أسرة مقيدة على منظومة بطاقات التموين.