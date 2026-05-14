يلجأ كثير من الأشخاص إلى حفظ بقايا الطعام داخل الثلاجة وإعادة تسخينها أكثر من مرة، باعتبارها وسيلة سهلة لتوفير الوقت وتقليل هدر الطعام.

ووفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline، التسخين المتكرر لا تؤدي فقط إلى فقدان القيمة الغذائية للطعام، بل قد تتسبب أيضًا في نمو البكتيريا أو تكوّن مركبات ضارة تؤثر على الجهاز الهضمي والصحة العامة.

الأرز

يأتي الأرز على رأس قائمة الأطعمة التي يحذر الأطباء من إعادة تسخينها أكثر من مرة، خاصة إذا تُرك لفترات طويلة خارج الثلاجة بعد الطهي.

أن الأرز قد يحتوي على بكتيريا تُعرف باسم "Bacillus cereus"، وهي قادرة على إنتاج سموم مقاومة للحرارة، ما يعني أن إعادة التسخين قد لا تقضي عليها بالكامل.

وتشمل الأعراض المحتملة للتسمم الغذائي الناتج عن الأرز الملوث:

الغثيان.

القيء.

آلام المعدة.

الإسهال.

الدجاج واللحوم

كما يحذر الأطباء من تكرار تسخين الدجاج واللحوم، لأن البروتينات الموجودة بها قد تتغير عند التعرض للحرارة عدة مرات، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات في الهضم والشعور بعدم الراحة.

ويزداد الخطر إذا لم يتم تبريد الطعام سريعًا بعد الطهي أو إذا تم حفظه في درجات حرارة غير مناسبة، ما يسمح بتكاثر البكتيريا.

البطاطس والخضروات الورقية

البطاطس أيضًا من الأطعمة التي قد تصبح بيئة مناسبة لنمو البكتيريا إذا تُركت في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة قبل إعادة تسخينها.

أما الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرفس، فقد تحتوي على نسب من النترات، والتي يمكن أن تتحول بفعل التسخين المتكرر إلى مركبات قد تكون ضارة بالصحة.

نصائح طبية مهمة

اتباع بعض الخطوات البسيطة لتقليل مخاطر التسمم الغذائي، من بينها:

حفظ الطعام داخل الثلاجة خلال ساعتين من الطهي.

تقسيم الطعام إلى كميات صغيرة قبل التخزين.

تسخين الكمية المطلوبة فقط.

تجنب إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة.

التأكد من وصول الطعام إلى درجة حرارة مرتفعة قبل تناوله.

