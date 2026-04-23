تعتبر وجبة الإفطار الوجبة بمثابة "بنزين الجسم" خلال اليوم لجميع المراحل والفئات العمرية والرجال والنساء أيضا، فهي التي تمد الجسم بالطاقة والعناصر الغذائية اللازمة التي يحتاجها لاستكمال يومه والقدرة على أداء المهام المطلوبة منه.

مخاطر صحية نتيجة إهمال وجبة الإفطار؟

ورغم تلك الأهمية يهمل الكثيرون وجبة الإفطار دون اكتراث، الأمر الذي قد يسبب لهم العديد من المشاكل الصحية والتي سنوضحها في السطور التالية وفق ما ذكره موقع americanpharmaremedies.

1-زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

أظهرت دراسة حديثة أن الرجال الذين يتجاهلون وجبة الإفطار أكثر عرضة بنسبة 27% للإصابة بنوبة قلبية أو أمراض القلب مقارنة بمن يتناولون وجبة الإفطار.

كما أن الأشخاص الذين يتجاهلون وجبة الإفطار أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

2-ينخفض مستوى السكر في الدم

يقصد بوجبة الإفطار كسر الصيام الذي بدأ بعد ليلة من النوم، إذ يساعد تناول الطعام صباحا على تجديد مخزون الجليكوجين واستقرار مستويات الأنسولين.

لذا تجاهل وجبة الإفطار وعدم تعويض مستوى الجلوكوز في الدم صباحا سيؤدي إلى الشعور بالجوع الشديد والعصبية والإرهاق.

3-يزيد من زيادة الوزن

إذا كنت تتبع حمية غذائية أو تحلم بجسم مثالي وتتجاهل وجبة الإفطار لتحقيق ذلك، فتوقف عن ذلك فورا، إذ يميل الناس إلى اكتساب وزن أكبر إذا تجاهلوا وجبة الإفطار.

وهذا مدعوم بسببين أولا، يؤدي تجاهل وجبة الإفطار إلى زيادة رغبة الجسم في تناول المزيد من الأطعمة السكرية والدهنية، فنقوم بتلبية هذه الرغبة. ثانيا، يزيد من حدة الشعور بالجوع، مما يؤدي بدوره إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية.

4-يتباطأ معدل الأيض لديك

يعد الفطور أهم وجبة تنشط عملية الأيض يوميا، كونه أول وجبة في اليوم. وهذا يساعد على زيادة مستويات الطاقة لديك طوال اليوم لأداء الأنشطة البدنية. لكن تجنبه يؤدي إلى استنزاف طاقتك.

5-زيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني

عادة ما تكون النساء أكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني، حيث يتجنبن تناول وجبة الإفطار في كثير من الأحيان بسبب نمط حياتهن المزدحم.

وتكون النساء اللواتي لا يتناولن وجبة الإفطار بمعدل يتراوح بين صفر وست مرات أسبوعيا أكثر عرضة للإصابة بهذا النوع من السكري مقارنة بالنساء اللواتي يتناولنها بانتظام.

6-يزداد مستوى الحموضة في الجسم

تفرز المعدة عصارات هضمية لهضم الطعام. حتى في حال عدم وجود طعام، تستمر المعدة في أداء وظيفتها في أوقات تناول الطعام المعتادة، لذا يؤدي الصيام لفترات طويلة إلى ارتجاع المريء والتهاب المعدة وزيادة حموضة المعدة.

7-يسبب تساقط الشعر

يؤثر تناول وجبات منخفضة البروتين سلبا على مستويات الكيراتين، مما يؤدي إلى تساقط الشعر، إذ يلعب الفطور دورا هاما في تعزيز نمو بصيلات الشعر، لذا ينصح بتناول فطور غني بالبروتين يوميا.

8-اضطرابات الدورة الشهرية

يرتبط تخطي وجبة الإفطار باضطرابات الدورة الشهرية ويزيد من احتمالية الإصابة بعسر الطمث، وآلام ما قبل الحيض، وفقدان الشهية، وتقلصات ما قبل الحيض.

9-يسبب الصداع النصفي

يؤدي تجاهل الوجبات إلى انخفاض مستويات السكر في الدم. ونتيجة لهذا الانخفاض، يفرز الجسم هرمونات لتعويض نقص الجلوكوز. وهذا بدوره قد يسبب ارتفاعا في ضغط الدم، مما يؤدي إلى الصداع النصفي والصداع.

10-يؤثر سلبا على مزاجك ومستوى طاقتك

يؤثر تخطي وجبة الإفطار بشكل كبير على المزاج ومستوى الطاقة. فقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتجنبون تناول الإفطار تماما يعانون من مستويات عالية من التعب وضعف شديد في الذاكرة.

في حين أن تناول الطعام يحسن الوظائف الإدراكية المرتبطة بدرجات الاختبارات والذاكرة، لذا فإن تناول الإفطار أمر حكيم.

