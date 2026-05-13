الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

- -
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

- -
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

- -
16:30

المنصورة

كيف دعمت زوجة محمد صلاح الفرعون المصري خلال تواجده في ليفربول؟

كتب : يوسف محمد

11:51 م 13/05/2026
    محمد صلاح وزوجته (14)
    محمد صلاح وزوجته (7)
    محمد صلاح وزوجته (12)
    محمد صلاح وزوجته (13)
    محمد صلاح وزوجته (6)
    محمد صلاح وزوجته (8)
    محمد صلاح وزوجته (9)
    محمد صلاح وزوجته (10)
    محمد صلاح وزوجته (11)
    محمد صلاح وزوجته (2)
    محمد صلاح وزوجته (5)
    محمد صلاح وزوجته (3)
    محمد صلاح وزوجته (4)
    محمد صلاح وزوجته (1)
    زوجة محمد صلاح (1)
    محمد صلاح وزوجته (1)
    محمد صلاح رفقة زوجته (6)
    محمد صلاح رفقة زوجته (5)
    محمد صلاح وزوجته وبناته بالزي الفرعوني (2)
    محمد صلاح وزوجته وبناته بالزي الفرعوني (4)
    محمد صلاح وزوجته وبناته بالزي الفرعوني (3)
    محمد صلاح رفقة زوجته (1)
    محمد صلاح رفقة زوجته (4)
    ماجي صادق زوجة محمد صلاح تتسلم جائزة القدم الذهبية في موناكو (1)

كان لـ ماجي صادق زوجة النجم المصري محمد صلاح دورًا مهمًا في مسيرته وتألقه في رحلة الاحتراف بداية من بازل في سويسرا وحتى ليفربول بالدوري الإنجليزي حاليًا.

محمد صلاح يودع ليفربول نهاية الموسم

بات النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، على أعتاب الرحيل عن الريدز بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وكان صلاح أعلن في وقت سابق رحيله عن الريدز، بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، دون أن يحدد وجهته المقبلة.

ومع اقتراب النجم المري من الرحيل عن الريدز بنهاية الموسم، باتت الأضواء تسلط عليه بشكل كبير، لمعرفة الفريق الذي سينتقل إليه خلال الفترة المقبلة.

كيف دعمت ماجي صادق محمد صلاح في مسيرته؟

وفي ظل اقتراب صلاح من مغادرة ليفربول، بعد 9 سنوات قضاها النجم المري هناك، تمكن خلالهم من تحقيق الكير من الإنجازات وحصد الكثير من الألقاب، فإننا نجد أن الأضواء لا تسليط عليه فقط بل على أسرته أيضا.

وخلال الفترة التي قضاها صلاح باتت زوجته ماجي صادق وجها مألوفا لكل جماهير الكرة حول العالم، في ظل ظهورها الدائم معه في مختلف المناسبات الرياضية.

وأول ظهور لماجي في الملاعب وأمام وسائل الإعلام بشكل كبير، كان خلال احتفال صلاح بجائزة الحذاء الذهبي وأفضل لاعب في البريميرليج عام 2018.

وتوالى ظهور ماجي بعد ذلك، حيث أصبحت ماجي تظهر مع صلاح في الكثير من المباريات بشكل مستمر، بالأخص في المباريات الختامية بكل موسم.

وظهرت ماجي صادق مع صلاح، خلال احتفاله بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مع الريدز وحرصت على الاحتفال معه باللقب.

وفي لقطة مميزة تدل على الاحترام الكبير من صلاح لزوجته، تكريما لدورها معه منذ بداية مسيرته، خلال تسليم صلاح جائزة القدم الذهبية على الرغم من تواجده في الحفل آنذاك.

شهرة ماجي صادق خلال تواجد صلاح في بازل

وعلى الرغم من الشهرة الكبيرة التي تتمتع بها زوجة صلاح في الوقت الحالي، لكونها زوجة أخد أفضل نجوم كرة القدم في العالم، خلال السنوات الـ10 الماضية، إلا أننا نجد أنها لم تكن تظهر معه باستمرار خلال تواجده في بازل السويسري.

كما أن ماجي لم تكن تتواجد مع الفرعون المصري في الملاعب خلال رحلته احترافه في بذلن كذلك خلال مسيرته بالدوري الإيطالي، قبل أن تبدأ في الظهور معه منذ الإنضمام للريدز عام 2017.

إبراهيم حسن: اشتغلت أنا وحسام في "فرن عيش" علشان اختبارات الأهلي
جنا عمرو دياب تخطف الأنظار بأحدث ظهور والجمهور يغازلها- صور
رغم ظروفه الصحية.. 20 صورة لـ محمود الخطيب في 4 عزاءات بأسبوع
"شيخ عرض عليّ الدوري".. فرج عامر يكشف كواليس مثيرة عن سموحة (فيديو)
"خست النص وفاجأت الجمهور" ماذا فعلت ليلى علوي لتفقد وزنها؟
