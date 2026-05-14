الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

- -
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

- -
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

- -
16:30

المنصورة

إبراهيم حسن: "قبلنا تدريب الزمالك علشان نتحدي الأهلي"

كتب : محمد الميموني

01:10 ص 14/05/2026 تعديل في 01:17 ص
تحدث إبراهيم حسن عن كواليس الرحيل عن النادي الأهلي، مؤكدًا أن قرار انتقاله وشقيقه إلى نادي الزمالك جاء بعد فترة صعبة تعرضا خلالها لانتقادات وهجوم كبير.

وقال إبراهيم حسن في ظهوره عبر قناة أون سبورت: "بعد الرحيل عن الأهلي بدون أي سبب، كان عندنا رغبة اللعب خارج مصر في تركيا، ورفضنا اللعب لأي نادي في مصر، لكن تعرضنا لهجوم غريب، وعشان كده رحنا الزمالك وخدنا الموضوع تحدي".

أول مباراة خاضها إبراهيم حسن بقميص الزمالك

وأضاف "أول مباراة خاضهما إبراهيم بقميص نادي الزمالك أمام الأهلي كانت صعبة جدا ، خاصة في ظل غياب شقيقه حسام حسن للإصابة" .

واختتم تصريحاته قائلًا: "لما رحنا الزمالك متكلمناش على فلوس، كان بالنسبة لنا الموضوع تحدي بعد الهجوم اللي اتعرضنا له".

احذر إعادة تسخين هذا النوع من الطعام مرتين.. هذا ما يحدث لجسمك
احذر إعادة تسخين هذا النوع من الطعام مرتين.. هذا ما يحدث لجسمك
الأرباح المالية المحتملة للأندية المصرية في كأس العالم.. من يحصد أكبر مبلغ؟
الأرباح المالية المحتملة للأندية المصرية في كأس العالم.. من يحصد أكبر مبلغ؟
"من مدريد إلى الرياض".. كيف دعمت جورجينا رونالدو في مسيرته بكرة القدم؟
"من مدريد إلى الرياض".. كيف دعمت جورجينا رونالدو في مسيرته بكرة القدم؟
الدكتور مجدي نزيه ينصح السيدات بمشاهدة "توم وجيري".. فما السبب؟
الدكتور مجدي نزيه ينصح السيدات بمشاهدة "توم وجيري".. فما السبب؟
منذ 20 عامًا.. بالفيديو نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف مفاجأة عن وصية والده
منذ 20 عامًا.. بالفيديو نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف مفاجأة عن وصية والده

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة