تحدث إبراهيم حسن عن كواليس الرحيل عن النادي الأهلي، مؤكدًا أن قرار انتقاله وشقيقه إلى نادي الزمالك جاء بعد فترة صعبة تعرضا خلالها لانتقادات وهجوم كبير.

وقال إبراهيم حسن في ظهوره عبر قناة أون سبورت: "بعد الرحيل عن الأهلي بدون أي سبب، كان عندنا رغبة اللعب خارج مصر في تركيا، ورفضنا اللعب لأي نادي في مصر، لكن تعرضنا لهجوم غريب، وعشان كده رحنا الزمالك وخدنا الموضوع تحدي".

أول مباراة خاضها إبراهيم حسن بقميص الزمالك

وأضاف "أول مباراة خاضهما إبراهيم بقميص نادي الزمالك أمام الأهلي كانت صعبة جدا ، خاصة في ظل غياب شقيقه حسام حسن للإصابة" .

واختتم تصريحاته قائلًا: "لما رحنا الزمالك متكلمناش على فلوس، كان بالنسبة لنا الموضوع تحدي بعد الهجوم اللي اتعرضنا له".

