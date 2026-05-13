تثير حوادث عقر الكلاب حالة من القلق لدى كثير من الأشخاص، خاصة مع خطورة بعض المضاعفات التي تنتج عن تجاهل التعامل الصحيح مع الإصابة، وعلى رأسها خطر الإصابة بالسعار أو الالتهابات البكتيرية الخطيرة.

وفي هذا السياق، تواصل مصراوي مع الدكتور وائل صفوت، للحديث عن الإسعافات الأولية الصحيحة بعد عضة الكلب، وأبرز الأخطاء التي يقع فيها البعض وتزيد من خطورة الإصابة.

ما أول إجراء يجب القيام به بعد عضة الكلب؟

أكد الدكتور وائل صفوت أن الخطوة الأهم بعد التعرض لعضة كلب هي غسل مكان الإصابة فورًا بالماء الجاري والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، لأن ذلك يساعد بشكل كبير في تقليل نسبة الفيروسات أو البكتيريا الموجودة داخل الجرح.

وأضاف أن كثيرًا من الأشخاص يستهينون بهذه الخطوة رغم أنها من أهم الإجراءات الوقائية التي قد تقلل خطر العدوى بشكل كبير.

هل يجب التوجه إلى المستشفى حتى لو كانت العضة بسيطة؟

وأوضح استشاري الباطنة والصحة العامة أن بعض الأشخاص يعتقدون أن الجروح الصغيرة لا تستدعي القلق، وهو من أكثر الأخطاء شيوعًا، مؤكدًا أن أي عضة حيوان يجب تقييمها طبيًا، لأن الفيروسات أو العدوى تنتقل حتى من خلال خدوش بسيطة.

وأشار إلى أن الطبيب يحدد الحاجة للحصول على مصل السعار أو التطعيمات الوقائية وفقًا لحالة الجرح ونوع الحيوان وسلوكه.

ما الأخطاء التي يقع فيها الناس بعد عقر الكلاب؟

حذر صفوت من عدد من التصرفات الخاطئة التي قد تزيد خطورة الإصابة، أبرزها:

وضع مواد مجهولة أو وصفات شعبية على الجرح

تجاهل غسل مكان العضة بسرعة

تأخير الذهاب للطبيب

الاكتفاء بالمضادات الحيوية دون تقييم طبي

إهمال الحصول على مصل السعار عند الحاجة

وأكد أن هذه الأخطاء قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة يصعب السيطرة عليها لاحقًا.

متى يصبح الوضع خطيرًا ويحتاج لتدخل عاجل؟

وأشار إلى أن ظهور أعراض مثل التورم الشديد، أو ارتفاع الحرارة، أو خروج صديد من الجرح، أو الشعور بألم متزايد، يستوجب التوجه الفوري للمستشفى.

كما شدد على ضرورة التحرك السريع إذا كان الكلب مجهولًا أو تظهر عليه علامات عدوانية أو سلوك غير طبيعي.

هل كل عضة كلب تنقل السعار؟

وأوضح رئيس مؤسسة صحة مصر أن ليس كل كلب مصابًا بالسعار، لكن لا يمكن المجازفة أو الاعتماد على التخمين، لأن المرض يُعد من أخطر الأمراض الفيروسية، وقد يكون قاتلًا إذا لم يتم التعامل معه مبكرًا.

وأضاف أن الوقاية السريعة والحصول على التطعيمات اللازمة في الوقت المناسب هما العامل الأهم لتجنب المضاعفات.

كيف تحمي نفسك وأطفالك من التعرض لعقر الكلاب؟

قدم الدكتور وائل صفوت عدة نصائح للوقاية، منها:

تجنب الاقتراب من الكلاب الضالة

عدم استفزاز الحيوانات أو محاولة لمسها دون معرفة سلوكها

توعية الأطفال بخطورة اللعب مع الحيوانات المجهولة

الإبلاغ عن الكلاب الشرسة أو المصابة

وأكد أن الوعي المجتمعي وسرعة التصرف بعد الإصابة قد ينقذان حياة الكثيرين.

لماذا لا يجب الاستهانة بعضة الكلب؟



واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التعامل السريع والصحيح مع عضة الكلب يمنع حدوث مضاعفات خطيرة، موضحًا أن دقائق قليلة بعد الإصابة تُحدث فارقًا كبيرًا في حماية المصاب من العدوى والأمراض الخطيرة.

