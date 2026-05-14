أعاد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة والخبير الدولي في الغذاء والحبوب، فتح ملف تكلفة زراعة فدان القمح، بعد نشره منشورًا عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أشار فيه إلى بيان من أحد الباحثين بمركز البحوث الزراعية، أكد أن أرباح فدان القمح لا تتجاوز نحو 13 ألف جنيه خلال دورة زراعية تمتد من 5 إلى 6 أشهر، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وأوضح "نور الدين" في منشوره، أن التقديرات الواردة تعكس واقعًا متزايدًا في تكاليف مدخلات الإنتاج، بدءًا من التقاوي مرورًا بالحرث والتسميد والعمالة وحتى الحصاد والدراس، مشيرًا إلى أن أسعار الأسمدة والخدمات الزراعية شهدت زيادات ملحوظة خلال الموسم الحالي 2025 / 2026، ما رفع إجمالي تكلفة الفدان إلى نحو 25 ألف جنيه.

تفاصيل تكلفة فدان القمح 2026

بحسب البيانات التفصيلية الواردة، تشمل التكلفة نحو شيكارتين تقاوي بقيمة 2000 جنيه، وحرث الأرض 3 مرات بنحو 1200 جنيه، إلى جانب 4 شكائر نترات بـ2880 جنيهًا، و4 شكائر سوبر فوسفات بـ4800 جنيه، وشيكارة بوتاسيوم بـ2500 جنيه، فضلًا عن مصروفات الري ومقاومة الحشائش والعمالة التي تقدر بنحو 2500 جنيه، إضافة إلى تكاليف الحصاد والدراس التي تتجاوز 3000 جنيه، وأجور عمال النقل والتجهيز.

وأوضحت الحسابات في المقابل، أن إنتاجية الفدان تُقدر بنحو 20 أردبًا، يتم بيع متوسط 15 أردبًا فعليًا، إلى جانب عائد من تبن القمح، ليصل إجمالي العائد إلى نحو 48 ألف جنيه تقريبًا، بما يحقق صافي ربح يقترب من 13 ألف جنيه خلال الموسم.

وأشار الدكتور نادر نور الدين، إلى أن هذه التقديرات تعكس فجوة واضحة بين التكلفة والعائد، مؤكدًا أن بعض النقاشات حول إنتاجية القمح واحتساب الأرباح لا تعكس، وفق وصفه، الصورة الحقيقية على أرض الواقع، في ظل اختلاف التقديرات بين الجهات البحثية والرسمية.

اقرأ أيضًا:

"تعالى جنبي أحسن يفكروا حاجة".. وزير الزراعة يطيب خاطر باحث بعد نقاش حول تكلفة القمح

" بيهزر معايا وكلامه صح".. أول تعليق من باحث البحيرة على نقاشه مع وزير الزراعة

"أحرجتك أنا صح؟".. تفاصيل نقاش بين وزير الزراعة وباحث خلال زيارته للبحيرة