الدكتور مجدي نزيه ينصح السيدات بمشاهدة "توم وجيري".. فما السبب؟

كتب : نرمين ضيف الله

09:50 م 13/05/2026 تعديل في 10:20 م

حل الدكتور مجدي نزيه ضيفًا على بودكاست "صد رد" الذي تقدمه الإعلامية سماح السعيد، على منصة "مصراوي"، وخلال اللقاء تحدث عن الضغوط النفسية والكبت، وكيف يمكن للإنسان أن يفرغ الشحنات السلبية بطريقة بسيطة تساعده على استعادة هدوئه النفسي.

وأوضح نزيه أن كثيرًا من الأشخاص، خاصة السيدات، يتعرضون لضغوط نفسية متراكمة دون التعبير عنها، ما يؤدي إلى حالة من الكبت والازدحام الذهني.

وقال استشاري التثقيف والتغذية العلاجية: "أي راجل أو ست أو طفل لازم يحكي مع نفسه؛ ودا أنا بسميه رجيم فكري، لأن حياتنا أصبحت مليئة بكم من المتغيرات والمفردات الكثيرة؛ بتخلي الدماغ زحمة".

وأضاف أن البعض يلجأ لتفريغ طاقته في أعمال يومية بسيطة دون وعي، موضحًا: "في حالات كتير أوي؛ والست لازم تفرغ طاقتها، زي مثلًا آخر ربع ساعة في اليوم لازم تفرغ عن نفسها وتتفرج على أي حاجة تشغل دماغها بيها".

لماذا نصح بمشاهدة "توم وجيري"؟

وأشار استشاري التغذية العلاجية إلى أن مشاهدة أفلام الكرتون الخفيفة مثل Tom and Jerry قد تكون وسيلة فعالة للتخلص من الضغوط اليومية.

وقال:"لما تتفرج على أفلام توم أند جيري لازم تضحكي".

وأوضح أن الهدف من هذه الفكرة هو إشغال العقل بأمور بسيطة وخفيفة لا تسبب توترًا أو ضغطًا نفسيًا، ما يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين الحالة المزاجية.

