أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن منطقتين حيويتين بقلب المدينة، اليوم الخميس الموافق 14 مايو، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة لمحطة المحولات، ضمن خطة المحافظة للاستعداد لموسم الصيف وضمان استقرار الخدمة.

أماكن ومواعيد انقطاع الكهرباء

وكشف بيان رسمي، أن عملية فصل التيار ستبدأ اعتباراً من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً، ولمدة 5 ساعات متواصلة.

وأشار البيان إلى أن المناطق المتأثرة هي: منطقة الكشلة، ومنطقة شارع 16.

تنسيق مع المنشآت الخدمية

وناشدت هندسة الكهرباء المواطنين القاطنين في المناطق المذكورة، وكافة المنشآت الحكومية والخدمية، والمستشفيات، والمخابز، والمصالح العامة والخاصة، ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير احتياجاتهم البديلة التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع وحتى عودة التيار فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

تطوير البنية التحتية

وأكدت الشركة أن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى رفع كفاءة المغذيات والمحولات الكهربائية بالمدينة، لتفادي أي أعطال طارئة خلال فترات الذروة في فصل الصيف، مقدمة اعتذارها عن هذا الانقطاع المؤقت لضمان جودة الخدمة مستقبلاً.