مدتها دقيقتان.. عادة يومية بسيطة تقلل خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية

كتب : سيد متولي

06:00 م 10/05/2026

صحة القلب

كشف طبيب عن عادة يومية بسيطة لا تستغرق أكثر من دقيقتين، قد تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

أسباب ارتفاع الكوليسترول

ويعد ارتفاع الكوليسترول من المشكلات الصحية الشائعة، حيث يحدث نتيجة زيادة المادة الدهنية في الدم، ما قد يؤدي مع الوقت إلى تراكم الدهون داخل الشرايين ورفع احتمالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح الدكتور سوراج كوكاديا، طبيب عام في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، أن ممارسة فترات قصيرة من النشاط البدني خلال اليوم يمكن أن تحدث فرقا ملحوظا في تحسين الصحة العامة وخفض الكوليسترول، حتى لو لم يتمكن الشخص من الالتزام بتمارين طويلة أو شاقة، بحسب صحيفة express البريطانية.

وأشار إلى أن تمارين “HIIT” أو التدريب المتقطع عالي الكثافة، تعتبر من أكثر التمارين فعالية لتحسين اللياقة وخفض الكوليسترول، لكنه أكد أن الحلول البسيطة قد تكون مفيدة أيضا، مثل ممارسة تمارين القفز، أو الضغط، أو صعود ونزول الدرج عدة مرات لمدة دقيقتين فقط على مدار اليوم.

تأثير التمارين على الكوليسترول

وبحسب خبراء الصحة، تساعد التمارين الرياضية المنتظمة على رفع مستويات الكوليسترول الجيد، الذي يساهم في نقل الدهون الضارة إلى الكبد للتخلص منها، كما تزيد من قدرة الجسم على استخدام الدهون كمصدر للطاقة، ما يقلل تراكمها داخل الشرايين.

وتوصي الجهات الصحية بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من النشاط البدني متوسط الشدة، مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات، للحفاظ على صحة القلب وتقليل مخاطر ارتفاع الكوليسترول.

ويؤكد الأطباء أن الجمع بين النشاط البدني المنتظم والنظام الغذائي الصحي يبقى الوسيلة الأكثر فعالية للحفاظ على مستويات كوليسترول طبيعية والوقاية من أمراض القلب.

