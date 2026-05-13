مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يترقب ملايين العاملين في الدولة والقطاع الخاص الإعلان الرسمي عن موعد الإجازة، وسط توقعات بأن تمتد لعدة أيام متتالية، لتكون واحدة من أطول العطلات الرسمية خلال العام.

كشفت الحسابات الفلكية أن وقفة عرفات ستوافق الثلاثاء 26 مايو 2026، بينما يحل أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الإثنين 18 مايو 2026.

تشير الأجندة الرسمية إلى أن إجازة عيد الأضحى في مصر ستبدأ من الثلاثاء 26 مايو 2026 وقفة عرفات، وتستمر حتى السبت 30 مايو 2026، لتشمل عدة أيام متواصلة من الراحة للمواطنين.

ووفقًا للأجندة الرسمية للعطلات الرسمية، فمن المقرر أن تمتد إجازة عيد الأضحى في مصر لمدة عدة أيام، لتكون على النحو التالي:

- الثلاثاء 26 مايو 2026 (وقفة عرفات)

- الأربعاء 27 مايو 2026 (أول أيام العيد)

- الخميس 28 مايو 2026 (ثاني أيام العيد)

- الجمعة 29 مايو 2026 (ثالث أيام العيد)

- السبت 30 مايو 2026 (رابع أيام العيد)

أطول عطلة رسمية في 2026

تُعتبر إجازة عيد الأضحى من أطول الإجازات الرسمية خلال العام، نظرًا لامتدادها لعدة أيام متتالية.

يذكر أن إجمالي الإجازات الرسمية في مصر بحسب أجندة مجلس الوزراء، خلال عام 2026 يبلغ نحو 18 يومًا، تشمل المناسبات الدينية والوطنية، وتُمنح للعاملين في القطاعين العام والخاص بأجر كامل.

