الدوري المصري

زد

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

"صراع الهبوط".. مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب : هند عواد

10:36 ص 13/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (11)
  • عرض 4 صورة
    وادي دجلة يفوز علي الاتحاد السكندري في مرحلة الهبوط بالدوري المصري (1)
  • عرض 4 صورة
    وادي دجلة يفوز علي الاتحاد السكندري في مرحلة الهبوط بالدوري المصري (4)

تستأنف مباريات الجولة العاشرة من مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز، مساء اليوم، إذ تقام 4 مباريات حاسمة في صراع الهبوط.

وأصبح الإسماعيلي أول الهابطين من الدوري المصري الممتاز، بعد هزيمته من وادي دجلة، مساء أمس، وتوقف رصيده عند النقطة الـ19.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

يحل غزل المحلة ضيفا على زد، في الخامسة مساء اليوم، فيما يصطدم حرس الحدود بالمقاولون العرب، في نفس التوقيت، ويستضيف البنك الأهلي نظيره بتروجيت ويصطدم الاتحاد السكندري بطلائع الجيش.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري كالآتي:

زد – غزل المحلة: 5:00 مساءً

حرس الحدود – المقاولون العرب: 5:00 مساءً

البنك الأهلي – بتروجيت: 8:00 مساءً

الاتحاد السكندري – طلائع الجيش: 8:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري اليوم

تنقل مباريات اليوم في مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز، عبر قناتي أون سبورت وأون سبورت ماكس، الناقل الحصري للبطولة.

ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز

1. وادي دجلة – 48 نقطة

2. البنك الأهلي – 43 نقطة

3. زد – 43 نقطة

4. الجونة – 39 نقطة

5. بتروجيت – 38 نقطة

6. مودرن سبورت – 35 نقطة

7. طلائع الجيش – 34 نقطة

8. المقاولون العرب – 32 نقطة

9. غزل المحلة – 31 نقطة

10.كهرباء الإسماعيلية – 30 نقطة

11.الاتحاد السكندري – 29 نقطة

12.فاركو – 22 نقطة

13.حرس الحدود – 22 نقطة

14.الإسماعيلي – 19 نقطة

