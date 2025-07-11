5 عادات بسيطة للحفاظ على صحة القلب

الحفاظ على صحة القلب أمر ضروري للصحة العامة، ويمكنك تحقيق ذلك عبر دمج عادات فعالة في روتينك اليومي.

فيما يلي، إليك 5 عادات بسيطة يمكنك فعلها للحفاظ على قلبك وتقليل خطر إصابتك بالنوبة القلبية، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

الحركة اليومية

ينصح بممارسة نشاط بدني معتدل لا يقل عن 30 دقيقة يوميًا، سواء كان ذلك المشي، السباحة، أو حتى الأعمال المنزلية، فالحركة المنتظمة تقلل خطر الأزمات القلبية وتدعم صحة الشرايين.

توقيت الأكل ونوعية الغذاء

يساعد تناول الوجبات المتوازنة في أوقات منتظمة، خاصة خلال النهار على ضبط الوزن والكوليسترول، كما يجب تنويع الغذاء ليشمل الحبوب الكاملة، الفاكهة، الخضراوات، والبروتينات قليلة الدسم، مع تقليل الدهون المشبعة قدر الإمكان.

شرب كمية كافية من الماء

الحفاظ على الترطيب بشرب 6 إلى 8 أكواب من الماء والسوائل الخالية من السكر يوميًا يحمي من الجفاف، يقلل خطر الجلطات، ويمنع تسارع ضربات القلب الناتج عن نقص السوائل في الأجواء الحارة أو أثناء التمارين.

النوم المنتظم

الحصول على 7 إلى 9 ساعات من النوم الليلي المستقر يساعد على الحفاظ على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول ضمن الحد الصحي، ويدعم قدرة القلب على العمل بكفاءة ضمن نمط حياة متوازن.

شرب القهوة باعتدال

تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميا مفيدا لصحة القلب، بفضل محتواها من مضادات الأكسدة الطبيعية مثل البوليفينولات التي تقلل الالتهابات.

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