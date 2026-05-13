إعلان

ارتفاع أسعار الدواجن وانخفاض البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:10 ص 13/05/2026 تعديل في 11:09 ص

الدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع متوسط أسعار الفراخ الحية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13-5-2026، بينما انخفض متوسط سعر كرتونة البيض، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

أسعار الدواجن

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 112.25 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 98.89 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 126.47 جنيه بحد أقصى.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 123.46 جنيه، بتراجع 1.75 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 133.45 جنيه، بتراجع 34 قرشًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض البيض البلدي البيض الأبيض أسعار الدواجن الفراخ البيضاء بورصة الدواجن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد احتفاله بعلمهم.. رسالة من الاتحاد الفلسطيني لـ لامين يامال
مصراوي ستوري

بعد احتفاله بعلمهم.. رسالة من الاتحاد الفلسطيني لـ لامين يامال
بسبب أعشاب للتخسيس.. بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل
زووم

بسبب أعشاب للتخسيس.. بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع مع بداية تعاملات الأربعاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع مع بداية تعاملات الأربعاء
سقوط شبكة لاستغلال الأطفال في التسول واستجداء المارة بالقاهرة
حوادث وقضايا

سقوط شبكة لاستغلال الأطفال في التسول واستجداء المارة بالقاهرة
الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة الشروق.. ما السبب؟
أخبار مصر

الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بمدينة الشروق.. ما السبب؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان