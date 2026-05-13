ارتفعت أسعار الطاطم، والبطاطس، والكوسة، والفلفل الرومي البلدي والحامي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13-5-2026، بينما تراجع سعر الليمون البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.





أسعار الخضروات





الطماطم تتراوح بين 12 و25 جنيه، بزيادة 2.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 10 و14 جنيهًا، بزيادة جنيه واحد.

البصل الأحمر يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 10 و20 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 12 و18 جنيهًا.



أسعار الفاكهة





الكانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة جنيه واحد.

الليمون البلدي يتراوح بين 17 و31 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

