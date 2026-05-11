بذور الشيا من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، مثل الألياف، الأحماض الدهنية أوميجا 3، والبروتينات، لكن هل تعلم كيف يسهم تناولها في خفض مستويات الكوليسترول في الدم؟

ما هو الكوليسترول؟

وفقا لموقع "verywellhealth"، الكوليسترول نوعا من الدهون الموجودة في الدم، ويؤدي ارتفاعه إلى اختلال التوازن بين أنواع الدهون، ويحدث عندما تزداد مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة والدهون الثلاثية، بينما تنخفض مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة، هذا بدروه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، والجلطات الدموية.

كيف تسهم بذور الشيا في خفض الكوليسترول؟

الألياف الغذائية

ماء بذور الشيا طريقة بسيطة وفعالة للحصول على كمية كبيرة من الألياف القابلة للذوبان؛ التي تعمل على تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، وتحفز الكبد على استخدام المخزون الدهني، ما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

أحماض أوميجا3 الدهنية

تحتوي بذور الشيا على حمض اللينولينيك أوميجا 3، وهو نوع من الدهون الصحية التي تسهم في تنظيم الدهون الثلاثية وخفضها، ما يعزز صحة القلب.

تحسين صحة الأمعاء

الألياف الموجودة بها تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، والتي تساعد على تكسير بعض الدهون والكوليسترول، ما يعزز خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

نصائح لخفض مستويات الكوليسترول الضار

تناول البروتين الخالي من الدهون، الدهون الصحية، الألياف، والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات، مع تقليل الدهون المشبعة والسكر.

تقليل الوزن لتحسين مستويات الكوليسترول.

ممارسة 30 دقيقة يوميا من التمارين المعتدلة.

الإقلاع عن التدخين، للتقليل من تأثير النيكوتين على الكوليسترول.

التخلص من التوتر، عن طريق ممارسة التأمل، اليوجا، وتمارين التنفس.

تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المختص.

