يؤدي النظام الغذائي دورا مهما في الحفاظ على صحة القلب وخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، خاصة مع الاعتماد على الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والألياف والعناصر الغذائية المفيدة.

وتبرز مجموعة من الأطعمة ذات اللون الأحمر كخيار مثالي لدعم صحة القلب وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الشرايين، بفضل احتوائها على مركبات طبيعية فعالة تساعد في تحسين الدورة الدموية وتقليل الالتهابات، وفقا لموقع "thehealth".

الطماطم.. سلاح طبيعي ضد الكوليسترول

الطماطم من أكثر الخضراوات انتشارا في المطابخ، وتتميز باحتوائها على مادة "الليكوبين"، وهي من مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار، كما تسهم في حماية الأوعية الدموية من الأكسدة والتلف.

الفلفل الأحمر الحلو.. غني بفيتامين C والألياف

يُصنف الفلفل الأحمر الحلو ضمن الأطعمة المفيدة لصحة القلب، لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف وفيتامين C ومضادات الأكسدة، إضافة إلى كونه منخفض السعرات الحرارية، ما يساعد على نظيم مستويات الكوليسترول ودعم صحة الأوعية الدموية.

البطيخ.. فاكهة صيفية تدعم القلب

يحتوي البطيخ على عناصر غذائية مهمة مثل السيترولين والليكوبين والبوتاسيوم، وهي مركبات تساعد الجسم على التخلص من الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب.

التفاح الأحمر.. غني بألياف تحمي الشرايين

يعرف التفاح الأحمر بفوائده الصحية الكبيرة، خاصة لصحة القلب، إذ يحتوي على الألياف القابلة للذوبان مثل "البكتين"، إضافة إلى البوليفينولات التي تساعد في خفض الكوليسترول وتحسين صحة الشرايين.

الشمندر.. مضادات أكسدة لصحة أفضل

يتميز بخصائصه الداعمة للقلب، لاحتوائه على مركبات "البيتايسيانين" المضادة للأكسدة والالتهابات، والتي تسهم في تقليل مستويات الكوليسترول وتحسين تدفق الدم داخل الأوعية الدموية.

العنب الأحمر.. حماية طبيعية للشرايين

يحتوي العنب الأحمر على مادة "الريسفيراترول" المعروفة بدورها في تعزيز صحة القلب، إضافة إلى مركبات الفلافونويد التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار والحد من تلف الشرايين.

الكرز.. مضادات أكسدة تدعم القلب

لا يقتصر الكرز على مذاقه المميز فقط، بل يُعرف أيضا بفوائده الصحية، إذ يحتوي على مركبات "الأنثوسيانين" التي تمنحه لونه الأحمر، وتعمل كمضادات أكسدة قوية تساعد على حماية القلب وخفض مستويات الكوليسترول.

استشارة الطبيب ضرورية

ورغم أهمية النظام الغذائي في خفض الكوليسترول ودعم صحة القلب، من الضروري استشارة الطبيب أو المختص قبل إجراء تغييرات كبيرة على النظام الغذائي، خاصة لمن يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية منتظمة.

