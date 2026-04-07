السردين والتونة من أبرز الأطعمة الغذائية التي تجمع بين القيمة العالية والبساطة في التحضير، إذ يتميزان بغناهما بالبروتين وأحماض أوميجا 3، ومع ذلك، تكشف المقارنات الغذائية عن فروق واضحة بينهماتؤثر على الاختيار اليومي، خاصة لمن يهتمون بصحة القلب أو زيادة البروتين في نظامهم الغذائي، وفقا لموقع "Verywell Health".

ما الفرق في محتوى أوميجا 3 بين السردين والتونة؟

يتفوق السردين من حيث محتوى أحماض أوميجا 3، حيث يحتوي على كميات أعلى بكثير مقارنة بالتونة، خاصة من نوعي EPA وDHA المرتبطين بدعم صحة القلب والدماغ.

كما أن هذه الدهون الصحية تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين مستويات الدهون في الدم، ما ينعكس إيجابا على صحة القلب.

أيهما يحتوي على بروتين أعلى؟

في المقابل، تتفوق التونة من حيث نسبة البروتين، حيث توفر كمية أعلى قليلا مقارنة بالسردين، ويجعلها ذلك خيارا مناسبا للأشخاص الذين يسعون لزيادة استهلاك البروتين، خاصة عند اختيار التونة المعلبة بالماء لتقليل الدهون والسعرات الحرارية.

هل يختلف تأثيرهما على صحة القلب؟

يؤدي محتوى أوميجا 3 دورا رئيسيا في دعم صحة القلب، وهو ما يمنح السردين ميزة إضافية في هذا الجانب، ومع ذلك، يظل كلا النوعين مفيدين، إذ يقدمان بروتينا عالي الجودة يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ما يعزز الصحة العامة.

ماذا عن مخاطر الزئبق؟

من ناحية السلامة، السردين والتونة الخفيفة من الخيارات منخفضة الزئبق نسبيا، لكن بعض أنواع التونة، مثل الألباكور أو الزعنفية الصفراء، تحتوي على مستويات أعلى من الزئبق بسبب تراكمه عبر السلسلة الغذائية، وغالبا ما تكون الأسماك الصغيرة مثل السردين أقل عرضة لهذه الملوثات.

كيف تختار بين السردين والتونة؟

يعتمد الاختيار في النهاية على الهدف الغذائي، فإذا كان التركيز على تعزيز أحماض أوميجا 3 وتقليل التعرض للملوثات، فإن السردين يكون الخيار الأفضل، أما إذا كان الهدف هو الحصول على كمية أكبر من البروتين مع نكهة أخف، تكون التونة هي الأنسب.

هل الأفضل الاعتماد على نوع واحد؟

لا يوجد خيار مثالي واحد يناسب الجميع، إذ يوصي بالتنويع بين السردين والتونة وأنواع أخرى من الأسماك، لتحقيق توازن غذائي يجمع بين الفوائد الصحية والسلامة الغذائية.

