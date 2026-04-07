إعلان

خبير عسكري: استهداف النووي الإيراني هو السيناريو الأسوأ في الحرب الجارية

كتب : حسن مرسي

12:58 ص 07/04/2026

العميد سمير راغب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال العميد سمير راغب، الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن إيران تضع السيادة على مضيق هرمز كأول مطلب لها في أي مفاوضات، بحيث يصبح مثل قناة السويس من يمر يدفع، ولن تناقش فيه مرة أخرى.

وقال العميد سمير راغب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن إيران كانت تضايق جيرانها بالوكلاء، لكنها فجأة رفعت السلاح عليهم مباشرة، مما يعني أنها خرجت "ماردا من القمقم".

وأضاف الخبير الاستراتيجي، أن العداء بين إيران ودول الخليج لم يكن صريحا قبل 28 فبراير، لكن بعد أن تعرضت دول الخليج لاعتداء صاخب وواضح، أصبح العداء صريحا، وتحولت إيران إلى "أسد جريح".

وأشار إلى أن السلوك الإيراني العدائي بات مكشوفا، فإذا كانت إيران قبل التهدئة مع السعودية تستخدم الحوثي لضرب شركة سعودية، فإنها الآن تهدد بالأصالة، وإذا امتلكت السلاح النووي فستكون الكارثة أكبر.

وشدد العميد سمير راغب على أن الخيار النووي لم يعد بعيدا لأن إيران دخلت حرب وجود، محذرا من أن الـ11 رأسا نوويا التي قد تصنعها إيران يمكن أن ترمي 8 على الخليج و3 على إسرائيل، مضيفا أن هناك حلما صهيونيا بحكم أصفهان.

وأكد العميد سمير راغب على أن المرجعيات الدينية تربط الصراع بسرديات عقائدية مثل "الحرب الكربلائية والخراساني الذي يحرر القدس"، ما يجعل الحديث عن هدنة غير مقبول داخليًا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سمير راغب النووي الإيراني مضيق هرمز

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

