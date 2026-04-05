قد يتساءل الكثير من الأشخاص عن تأثير بعض الأطعمة على الجسم قبل النوم، وعلى رأسها "التونة"، التي تُعد من أكثر الأطعمة الغنية بالبروتين والعناصر الغذائية، وفقًا لما أشار إليه أحمد صلاح.

كيف يؤثر تناول التونة قبل النوم على الجسم؟

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، تحتوي التونة على نسبة عالية من البروتين، ما يساعد في تعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة، وهو ما قد يقلل من الرغبة في تناول وجبات إضافية ليلًا، كما أنها غنية بأحماض أوميغا-3 التي تدعم صحة القلب والدماغ.

إلا أن البروتينات الثقيلة قد تحتاج إلى وقت أطول للهضم، وهو ما قد يؤدي لدى البعض إلى شعور بعدم الراحة أو اضطرابات خفيفة في النوم إذا تم تناولها مباشرة قبل الخلود إلى الفراش.

متى يكون تناول التونة قبل النوم مناسبًا؟

وأشار إلى أن يجب تناول التونة قبل النوم بساعتين على الأقل، لإعطاء الجهاز الهضمي فرصة كافية للعمل دون التأثير على جودة النوم. كما يُفضل أن تكون الكمية معتدلة، وتُقدم مع مكونات خفيفة مثل الخضروات.

لماذا يفضل البعض تناول التونة ليلًا؟

وتابع صلاح:" يلجأ البعض إلى تناول التونة في المساء لكونها وجبة خفيفة نسبيًا وغنية بالبروتين، خاصة لمن يتبعون أنظمة غذائية تهدف إلى بناء العضلات أو خسارة الوزن، كما أنها خيار سريع التحضير مقارنة بوجبات أخرى.

هل تؤثر التونة على جودة النوم؟

لا تحتوي التونة على منبهات مثل الكافيين، إلا أن بعض الأشخاص قد يعانون من صعوبة في النوم نتيجة ثقل الهضم فقط في المقابل، قد لا يواجه آخرون أي مشكلة عند تناولها ليلًا، خاصة إذا كانت الكمية مناسبة.

يجب الانتباه إلى أن الإفراط في تناول التونة قد يؤدي إلى زيادة التعرض للزئبق، خاصة مع الاستهلاك المتكرر لذلك يُنصح بالاعتدال وعدم الاعتماد عليها يوميًا كوجبة أساسية، خصوصًا في وجبة العشاء.