7 عادات شائعة تسبب فقدان البصر.. احذر تجاهلها

كتب : أسماء مرسي

02:30 ص 07/04/2026

صحة العين

حذر اسكندر بشيروف، أخصائي طب وجراحة العيون الروسي، من أن بعض العادات اليومية الشائعة تتسبب في التهابات وإصابات خطيرة تؤدي إلى ضعف دائم في البصر، خاصة مع الإهمال أو الاستخدام الخاطئ للأدوات الطبية.

كيف تؤثر العدسات اللاصقة على صحة عينيك؟

أوضح الطبيب أن العدسات اللاصقة ليست مجرد وسيلة تجميل، بل أداة طبية تحتاج إلى استخدام دقيق، مشيرا إلى أن النوم بها يقلل من وصول الأكسجين إلى القرنية، ما يزيد من خطر الالتهابات، وفقا لصحيفة "gazeta".

متى يجب التوقف عن استخدام العدسات؟

أكد أنه في حال الشعور بألم أو حساسية للضوء عند الاستيقاظ، يجب التوقف فورا عن استخدامها واستبدالها بالنظارات، مع ضرورة استشارة طبيب مختص لتجنب المضاعفات.

كيف يشكل الماء خطرا على العين مع العدسات؟

حذر من ملامسة الماء للعدسات أثناء الاستحمام أو السباحة أو حتى غسل الوجه، إذ يؤدي ذلك إلى انتقال الجراثيم والتسبب في التهابات خطيرة مثل التهاب القرنية الأميبي، وهي عدوى نادرة لكنها شديدة.

هل فرك العينين عادة آمنة؟

أشار إلى أن فرك العينين بشكل متكرر يسبب خدوشا في سطح العين، ويزيد من الالتهاب، كما يسمح بدخول البكتيريا إلى طبقات أعمق، ما يفاقم المشكلة.

ما علاقة فرك العين بالقرنية المخروطية؟

الفرك المستمر يزيد من خطر الإصابة بحالة القرنية المخروطية، التي تؤدي إلى ترقق وبروز القرنية، ما ينعكس سلبا على قوة الإبصار.

ما مخاطر استخدام قطرات العين دون استشارة طبية؟

لفت إلى أن استخدام قطرات إزالة الاحمرار أو مراهم الستيرويد دون إشراف طبي يخفي الأعراض مؤقتا دون علاج السبب، كما يؤدي إلى جفاف العين وزيادة ضغطها، ما يرفع خطر الإصابة بالجلوكوما أو إعتام العدسة.

كيف تؤثر الأنشطة اليومية على صحة العين؟

نبه إلى أن العمل دون نظارات واقية، أو التعامل مع مواد كيميائية أو ألعاب نارية، يتسبب في إصابات خطيرة للعين خلال لحظات.

كيف يمكن حماية العين والحفاظ على البصر؟

اختتم بالتأكيد على أهمية الحفاظ على نظافة العين، وتجنب العادات الضارة، واستخدام وسائل الحماية من الأشعة فوق البنفسجية، مع إجراء فحوصات دورية لضمان سلامة البصر.

