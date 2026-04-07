5 أعراض تكشف الإصابة بالتهاب المعدة- وإليك أسبابه

كتب : أسماء مرسي

02:00 ص 07/04/2026

التهاب المعدة

التهاب المعدة من المشكلات الصحية الشائعة التي تبدأ بأعراض بسيطة لكنها قد تتطور إذا تُرك دون علاج، ويحدث هذا نتيجة تأثر بطانة المعدة، ما ينعكس على عملية الهضم ويُسبب مجموعة من الأعراض المزعجة.

في هذا التقرير، إليك أبرز أعراض التهاب المعدة، وأسبابه، ومضاعفاته، وفقا لموقع "clevelandclinic".

ما هو التهاب المعدة؟

التهاب المعدة هو حالة تصيب بطانة المعدة، وهي طبقة مخاطية تحميها من الأحماض والإنزيمات الهاضمة، وعندما يتعرض هذا الحاجز للضعف أو الضرر، يتدخل الجهاز المناعي مسببا التهابا في الأنسجة لمحاربة الخطر والمساعدة في التئامها.

ما هي أعراض التهاب المعدة؟

في بعض الحالات، لا تظهر أي أعراض واضحة، لكن عند تفاقم الحالة، تبدأ علامات مزعجة في الظهور، من أبرزها:

فقدان الشهية أو الشعور بالشبع بسرعة.

ألم وانتفاخ في المعدة.

الغثيان أو القيء.

وفي الحالات الأكثر شدة، خاصة عند وجود قرحة، قد تظهر أعراض خطيرة مثل:

براز داكن اللون (أسود).

قيء بلون يشبه القهوة المطحونة، ما يشير إلى نزيف داخلي.

كيف يمكن التعرف على ألم التهاب المعدة؟

يتركز الألم في الجزء العلوي الأوسط من البطن، وقد يكون غير محدد بدقة، وفي حال وجود قرحة، يصبح الألم أكثر وضوحًا، وقد يُوصف بأنه حارق أو لاذع، وقد يتحسن أحيانًا بعد تناول الطعام.

ما الأسباب الشائعة لالتهاب المعدة؟

تتعدد أسباب التهاب المعدة، ومن أبرزها:

العدوى: مثل جرثومة المعدة (H. pylori)، وهي من أكثر الأسباب شيوعا.

المواد الكيميائية: كالإفراط في تناول الكحول أو استخدام المسكنات مثل الأسبرين والإيبوبروفين.

أمراض المناعة الذاتية: حيث يهاجم الجهاز المناعي بطانة المعدة عن طريق الخطأ.

نقص تدفق الدم: نتيجة الإجهاد الشديد أو العمليات الجراحية الكبرى.

أسباب أخرى: مثل العلاج الإشعاعي أو الكيميائي وارتجاع الصفراء.

ما مضاعفات التهاب المعدة إذا لم يُعالج؟

في معظم الحالات يكون التهاب المعدة مؤقتا، لكن إهماله يؤدي إلى مضاعفات، منها:

تطور الحالة إلى قرحة معدية قد تسبب نزيفا وفقر دم.

تكوّن ندوب تؤدي إلى انسداد في مخرج المعدة.

احتمال حدوث ثقب في جدار المعدة، وهي حالة خطيرة.

ضعف امتصاص بعض العناصر الغذائية مثل الحديد وفيتامين B12.

في حالات نادرة، يزيد خطر الإصابة بسرطان المعدة.

كيف يتم علاج التهاب المعدة؟

يعتمد العلاج على السبب الرئيسي للحالة، ويشمل:

استخدام المضادات الحيوية لعلاج جرثومة المعدة.

التوقف عن الأدوية المسببة أو استبدالها.

علاج الإدمان في حال الكحول أو المواد الضارة.

أدوية لتقليل حموضة المعدة وتعزيز الشفاء.

في بعض الحالات النادرة، يتطلب الأمر تدخلا جراحيا.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب استشارة الطبيب فورا في حال ظهور أعراض شديدة مثل النزيف، القيء المتكرر، أو الألم المستمر، خاصة إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة.

