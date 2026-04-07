حملة توعوية لصحة الفم والأسنان للطلاب والعاملين بجامعة القاهرة - (صور)

كتب : عمر صبري

03:00 ص 07/04/2026
    حملة توعوية لصحة الفم والأسنان للطلاب والعاملين بجامعة القاهرة (4)
    حملة توعوية لصحة الفم والأسنان للطلاب والعاملين بجامعة القاهرة (2)
    حملة توعوية لصحة الفم والأسنان للطلاب والعاملين بجامعة القاهرة (5)
    حملة توعوية لصحة الفم والأسنان للطلاب والعاملين بجامعة القاهرة (6)
    حملة توعوية لصحة الفم والأسنان للطلاب والعاملين بجامعة القاهرة (7)
    حملة توعوية لصحة الفم والأسنان للطلاب والعاملين بجامعة القاهرة (3)
    حملة توعوية لصحة الفم والأسنان للطلاب والعاملين بجامعة القاهرة (8)

نظّمت كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، حملة توعوية شاملة داخل الحرم الجامعي أمام الباب الجمهوري للقبة، برعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد رفعت حسين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيرالدين أحمد عميدة الكلية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم، وبمشاركة واسعة من الطلاب والعاملين.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن تنظيم هذه الحملة يأتي في إطار حرص جامعة القاهرة على تعزيز الوعي الصحي لدى منتسبيها، وتقديم خدمات طبية متميزة داخل الحرم الجامعي، مشيرًا إلى توفير عيادة متنقلة لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب والعاملين، مع تحويل الحالات التي تستدعي استكمال العلاج إلى مستشفى كلية طب الأسنان.

وأوضح رئيس الجامعة أن الحملة ركزت على نشر التوعية بأهمية صحة الفم والأسنان وتأثيرها المباشر على الصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بالأمراض الباطنية وأمراض القلب، إلى جانب التوعية بكيفية الوقاية من المضاعفات الناتجة عن إهمال العناية بالفم، لاسيما لدى أصحاب الأمراض المزمنة.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد رفعت حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجامعة بتكثيف المبادرات الصحية والتوعوية داخل الجامعة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة لمنتسبيها، مؤكدًا استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تعزز السلوكيات الصحية السليمة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة جيرالدين أحمد، عميدة كلية طب الأسنان، أن الحملة استهدفت مختلف الفئات داخل الجامعة وفق احتياجاتهم الصحية، وقدمت إرشادات عملية حول طرق العناية السليمة بالفم والأسنان، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التوعية بعلاقتها بصحة الفم، مؤكدة أنه تم توزيع أدوات للعناية بصحة الأسنان على المشاركين، لتحفيزهم على تبني ممارسات صحية مستدامة والوقاية من التسوس.

5% مصابون قبل سن الـ45.. أسباب وعلاج الشلل الرعاش

تقدمت 5 مراكز.. تعرف على ترتيب جامعة القاهرة في تصنيف THE 2026

رابط التقديم وشروط منح في الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية 2026

جامعة القاهرة صحة الفم الأسنان حملة توعوية اليوم العالمي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مشروعات النقل في مصر.. تقدم متسارع في تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق (صور)
أخبار مصر

مشروعات النقل في مصر.. تقدم متسارع في تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق (صور)
مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
زووم

مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
قرار حاسم من "التعليم" بشأن شهادات الدبلومة الأمريكية بالمدارس الدولية
مدارس

قرار حاسم من "التعليم" بشأن شهادات الدبلومة الأمريكية بالمدارس الدولية
بينها ريال مدريد ضد بايرن ميونخ.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات
رياضة عربية وعالمية

بينها ريال مدريد ضد بايرن ميونخ.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات
ترامب: أضفت يوما للمهلة وبعدها سيعود الإيرانيون إلى العصر الحجري
شئون عربية و دولية

ترامب: أضفت يوما للمهلة وبعدها سيعود الإيرانيون إلى العصر الحجري

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026